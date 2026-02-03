Espana agencias

Puertos del Estado apuesta en Fruit Logistica por impulsar el tráfico hortofrutícola

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Puertos del Estado ha informado de que estará presente en la feria berlinesa Fruit Logistica para presentar su oferta para el tráfico de productos frescos, en especial de frutas y hortalizas, con el objetivo de "impulsar" su comercio desde los doce puertos de titularidad pública con los que cuenta España.

En un comunicado, Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha indicado que en 2025 el sistema portuario de titularidad estatal movió 10,25 millones de toneladas de frutas y hortalizas en 2025, lo que supone un descenso respecto a 2024 por la "débil evolución del comercio global" durante el año pasado.

Ha explicado que en esta feria, que se celebrará en Berlín entre el 4 y el 6 de febrero, explicarán a los agentes de la cadena logística las "ventajas competitivas" de los puertos españoles, en una edición, la de 2026, en la que está prevista la asistencia de más de 90.000 profesionales de 150 países.

Según sus datos, la red de puertos estatales cuentan con casi 100 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de dos millones de metros cúbicos de capacidad, conexiones 'reefer', más de 390.000 metros lineales de atraque y conexiones con cualquier puerto del mundo.

También albergan puestos de control fronterizo (PCF) "que han sido reforzados tras la entrada en vigor del nuevo modelo de servicios de control en frontera de mercancías, servicios fitosanitarios, y todo tipo de soluciones logísticas altamente especializadas para el tráfico hortofrutícola", ha precisado.

Ha avanzado que en el estand "Ports of Spain" (Puertos de España) de la feria están programadas varias reuniones de trabajo con responsables de los doce puertos que conforman su red: Almería, Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón, Huelva, Las Palmas, Málaga, Motril y Valencia.

Como ejemplo, han apuntado que este miércoles la Autoridad Portuaria de Valencia llevará a cabo en el estand la presentación de la campaña "Valenciaport: Where fresh moves fast" (Puerto de Valencia: Donde los frescos se mueven rápido) y está prevista la visita de una delegación de la Consejería Comercial de la Embajada de España en Alemania.EFECOM

