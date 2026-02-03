Podemos rechaza acuerdo Gobierno-PNV para ampliar escudo social a dueños de una vivienda

Madrid, 03 feb (EFECOM).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado su rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV para excluir de la moratoria antidesahucios los casos de propietarios con una única vivienda en alquiler. "Asco absoluto", ha afirmado en su cuenta de X.

"Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha escrito Belarra en esa red social.

El Gobierno ha optado por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, ya que esta última medida no contaba hasta ahora para salir adelante con el apoyo del PNV y Junts, que exigían una mayor protección de la que existe para los pequeños propietarios afectados.

El nuevo decreto, que se aprobará previsiblemente este martes el Consejo de Ministros, incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler.EFE