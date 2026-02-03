Piden a la Fiscalía que se impida un congreso en Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

Ciudad Real, 3 feb (EFE).- El Colegio de Médicos de Ciudad Real va presentar un escrito en la Fiscalía para impedir que se celebre en la ciudad un encuentro pseudocientífico que vincula las vacunas con el autismo y las enfermedades raras, que se ha programado para el próximo 28 de febrero.

La entidad colegial presentará el escrito a la Fiscalía este miércoles, según se ha dado a conocer en la reunión que ha mantenido esta mañana el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real, convocada con urgencia para analizar las medidas legales que pueden adoptarse para impedir que se celebre este congreso.

En este sentido, fuentes del patronato han explicado a EFE que además de la presentación de la demanda por parte del Colegio de Médicos, el representante de la Consejería de Sanidad ha explicado en la reunión de este martes que los servicios jurídicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) también están estudiando las medidas que se van a adoptar.

También los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real están analizando las acciones legales que podrían adoptarse contra la sala que figura en la cartelería como organizadora del encuentro.

En la reunión han participado representantes de la Delegación de Sanidad, de los colegios profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería, de las asociaciones Autismo España, Poco Frecuentes y la Alianza de Enfermedades Raras y de las 32 entidades que integran el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento.

Los representantes de las instituciones y entidades que han participado en la reunión han expresado su rechazo unánime a este congreso, que se va a celebrar el 28 de febrero en Ciudad Real con el título 'Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras', como se ha reflejado en un comunicado conjunto que han emitido.

La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha destacado: "Ciudad Real ha dicho frontalmente que no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico" y ha defendido una postura común "en favor de la ciencia y contra los bulos, la desinformación y la pseudociencia".

Galisteo ha valorado el respaldo conjunto de todas las entidades implicadas y ha advertido del perjuicio que este tipo de mensajes supone para el trabajo desarrollado durante años por asociaciones, profesionales sanitarios y familias.

Al respecto, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real ha recalcado: "Ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos tirar por tierra ese esfuerzo con informaciones falsas"

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, ha explicado que se ha coordinado con la Organización Médica Colegial y con el Consejo General de Colegios de Médicos para articular actuaciones similares a las que ya permitieron impedir eventos de este tipo en provincias como Alicante o Málaga.

Asimismo, Rayo ha apuntado de que, desde el punto de vista del código deontológico, se promoverán las denuncias necesarias para sancionar a los médicos colegiados que participen en este tipo de actividades, incluyendo posibles inhabilitaciones, y ha asegurado que se vigilará que los ponentes cuenten con la titulación y especialización que afirman tener. EFE

abc/rr/jdm