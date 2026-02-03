Espana agencias

Pellegrini recupera efectivos

Sevilla, 3 feb (EFE).- El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, sigue recuperando efectivos de su poblada enfermería para hacer frente al doble compromiso de cuartos de final de Copa del Rey y de Liga que tiene con el Atlético de Madrid los próximos jueves y domingo, respectivamente.

Este martes han sido el lateral zurdo hispano dominicano Júnior Firpo y el centrocampista Rodrigo Riquelme quienes se han sumado al grupo con el resto de sus compañeros tras superar sendas dolencias musculares que los han tenido de baja en las últimas semanas, por lo que se apuntan al importante compromiso copero del jueves.

En los minutos abiertos a los medios, Júnior y Riquelme se han ejercitado con normalidad en una sesión en la que no ha estado el delantero centro colombiano Cucho Hernández, también convaleciente de una dolencia muscular, y el extremo brasileño Antony Dos Santos, quien ha hecho trabajo específico en el gimnasio.

Cucho Hernández tiene ante sí un día más de trabajo para ver si llega al primero de los duelos ante el conjunto de Diego Pablo Simeone, para el que Pellegrini cuenta con las bajas de larga duración de Isco Alarcón y el marroquí Sofyan Amrabat, además de con las del lateral Héctor Bellerín y el medio argentino Giovani Lo Celso.

Lleva el rosarino fuera desde el pasado 22 de enero, cuando tuvo que abandonar a los seis minutos de entrar en el campo en el duelo de Liga Europa frente al Paok de Salónica griego, y el club ha informado este martes de que se trata de una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho.

Las bajas prolongadas y sensibles en el centro del campo bético han podido acelerar que el club haya decidido reforzarse en esa parcela con Álvaro Fidalgo, fichado desde el América de México hasta junio de 2030 y que será presentado oficialmente este martes, por lo que podría estar en condiciones de ser convocado.

El Betis afronta su doble compromiso ante el Atlético de Madrid tras certificar su pase directo a octavos de final de la Liga Europa tras ganar por 2-1 al Feyenoord holandés y rescatar la quinta posición liguera después de imponerse por idéntico resultado el pasado domingo al Valencia. EFE

