'Paz',un cómic solidario y colectivo cuyos beneficios se destinarán a la población de Gaza

Madrid, 3 feb (EFE).- 'Paz. Antología solidaria por Gaza' es un cómic colectivo en el que participan 55 autores y que recoge 55 visiones sobre la catástrofe humanitaria que vive la población de Gaza y cuyos beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras y a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA).

El proyecto, promovido por la editorial Serendipia y el guionista David Braña, que coordina los contenidos, nace con el objetivo de transformar el apoyo cultural en ayuda humanitaria real, ha explicado a EFE el director de Serendipia, Ángel Serrano.

Según el editor del cómic, una de las ilustraciones más potentes pese a su sencillez es la del ilustrador Javirroyo: Una página en blanco con una goma de borrar sobre la palabra Gaza que se va diluyendo.

En otra página, la dibujante de cómic Jessica Silván pone el foco en la palabra "genocidio" y como se ha convertido en un motivo de disputa política mientras que el guionista Javier Mora y el dibujante Román López-Cabrera subrayan la importancia de los conciertos musicales y solidarios con Palestina que dibujan con una única frase: "Una canción para la esperanza".

En el cómic también se recoge el testimonio de Salah El Sousi, un hispano-palestino de 74 años evacuado de Gaza y que actualmente vive en un pueblo de Sevilla, mientras que el prólogo es del reportero de Mediaset Marcos Méndez, que estuvo varios meses informando desde Gaza.

Se trata, en definitiva, dice el editor, de un proyecto sin ánimo de lucro del que nadie obtiene beneficios económicos personales.

"Es una obra humanitaria y cultural, que reivindica la paz, la vida y la dignidad humana, desde el compromiso ético del arte", señala.

Este proyecto quiere ser un homenaje a la resiliencia del pueblo palestino y se hace desde el cómic porque es un lenguaje "poderoso, capaz de unir reflexión y emoción y demuestra que la cultura puede ser una herramienta para generar conciencia y empatía", dicen los promotores.

En total, la obra constará de unas 120 páginas y la publicación está prevista para esta primavera.

Ya está en marcha la campaña de micromecenazgo para recoger fondos, que irán directamente a Médicos Sin Fronteras y UNRWA, que trabajan sobre el terreno prestando atención médica, ayuda de emergencia y apoyo a la población palestina.

La campaña finaliza dentro de veinte días, y se puede colaborar mediante un crowdfunding en la plataforma Verkami.

Entre los autores que participan se encuentran profesionales reconocidos como David Braña, Fran Mariscal, Javirroyo, Enkaru, Enrique S.Abulí, Alberto Cimadevilla, Damián, David Buceta, Javi Mora, Raule, Zerkkal y Arianna Calabretta, encargada esta última de la portada. EFE