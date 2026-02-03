Espana agencias

PayPal nombra al español Enrique Lores su nuevo consejero delegado

Guardar

(actualiza con el precio de la acción de PayPal en la preapertura de Wall Street)

Nueva York, 3 feb (EFECOM).- El gigante de pagos digitales PayPal anunció este martes que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado (CEO) a partir del 1 de marzo con la intención de cambiar la estrategia de la empresa después de que las expectativas de crecimiento hayan decepcionado a los mercados.

Lores, de 61 años, antiguo consejero delegado de HP, sustituirá a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

Por su parte, David Dorman ha sido nombrado como presidente independiente del consejo de administración de la compañía con efecto inmediato.

La transición se da después de que PayPal anunciara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, a lo que la empresa dijo que el consejo de administración ha decidido que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado.

"Enrique Lores es ampliamente reconocido como un líder visionario que prioriza la innovación centrada en el cliente con un impacto demostrable. Su sólida trayectoria liderando transformaciones complejas y una ejecución disciplinada a nivel global garantizarán que PayPal mantenga su liderazgo en la dinámica industria de los pagos, ahora y en el futuro", dijo Dorman.

La decisión del consejo de administración llega tras una evaluación exhaustiva del desempeño de PayPal frente a la competencia. Aunque la firma reconoció avances en los últimos dos años, la junta directiva concluyó que el "ritmo de cambio y ejecución no estuvo a la altura de las expectativas".

Lores ha formado parte del consejo de administración de PayPal durante casi cinco años y ejercía como su presidente desde julio de 2024.

Las acciones de la compañía caían más del 18 % en las operaciones previas a la apertura de la sesión bursátil en Wall Street, ya que se negociaban a un precio de 9,55 dólares por título (-18,24 %) después de que la junta directiva del gigante de pagos digitales dijera que el ritmo de cambio y la ejecución bajo el mandato de Chriss no estaban en línea con sus expectativas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Colliers acuerda la compra de Ayesa Engineering por cerca de 600 millones

Infobae

El CAAM revisará el legado de Gil y Emperador y acogerá el arte plástico de Rossy de Palma

Infobae

Metsola anima a "resetear" la alianza europea para encontrar soluciones conjuntas

Infobae

Artistas de 14 países se darán cita en XIX Festival Internacional del Circo de Albacete

Infobae

Ronda (Málaga) desaloja de forma preventiva varias zonas ante el riesgo de inundaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona