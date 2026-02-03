PayPal nombra al español Enrique Lores su nuevo consejero delegado

(actualiza con el precio de la acción de PayPal en la preapertura de Wall Street)

Nueva York, 3 feb (EFECOM).- El gigante de pagos digitales PayPal anunció este martes que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado (CEO) a partir del 1 de marzo con la intención de cambiar la estrategia de la empresa después de que las expectativas de crecimiento hayan decepcionado a los mercados.

Lores, de 61 años, antiguo consejero delegado de HP, sustituirá a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

Por su parte, David Dorman ha sido nombrado como presidente independiente del consejo de administración de la compañía con efecto inmediato.

La transición se da después de que PayPal anunciara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, a lo que la empresa dijo que el consejo de administración ha decidido que "el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea" con lo esperado.

"Enrique Lores es ampliamente reconocido como un líder visionario que prioriza la innovación centrada en el cliente con un impacto demostrable. Su sólida trayectoria liderando transformaciones complejas y una ejecución disciplinada a nivel global garantizarán que PayPal mantenga su liderazgo en la dinámica industria de los pagos, ahora y en el futuro", dijo Dorman.

La decisión del consejo de administración llega tras una evaluación exhaustiva del desempeño de PayPal frente a la competencia. Aunque la firma reconoció avances en los últimos dos años, la junta directiva concluyó que el "ritmo de cambio y ejecución no estuvo a la altura de las expectativas".

Lores ha formado parte del consejo de administración de PayPal durante casi cinco años y ejercía como su presidente desde julio de 2024.

Las acciones de la compañía caían más del 18 % en las operaciones previas a la apertura de la sesión bursátil en Wall Street, ya que se negociaban a un precio de 9,55 dólares por título (-18,24 %) después de que la junta directiva del gigante de pagos digitales dijera que el ritmo de cambio y la ejecución bajo el mandato de Chriss no estaban en línea con sus expectativas.