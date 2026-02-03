Espana agencias

Parado el intercambio Kante-En Nesyri entre Al-Ittihad y Fenerbahce por los papeles

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- Una serie de problemas con los documentos ha impedido que se culminara por ahora el acuerdo entre el Al Ittihad saudí y el Fenerbahce turco para intercambiar al francés N'Golo Kante y al marroquí Youssef En Nesyri.

En principio todo estaba acordado entre las distintas partes, con lo que el centrocampista galo reforzaría la medular del club estambulí y el atacante marroquí el ataque del conjunto saudí tras la marcha al Al Hilal del también francés Karim Benzema, pero esos problemas han cancelado la operación.

El Fenerbahce, en un comunicado público, ha asegurado que ha llevado a cabo el proceso de transferencia "meticulosamente en todos los aspectos", pero no ha sido suficiente.

"De acuerdo con las solicitudes de nuestro equipo técnico, se han alcanzado acuerdos con los jugadores; se han completado los exámenes médicos del jugador a transferir, se han obtenido las autorizaciones necesarias y nuestro club ha cumplido con todas sus obligaciones en tiempo y forma. La documentación relacionada con el registro de la transferencia se ha cargado al sistema correcta y completamente dentro del plazo establecido", explica el club estambulí.

"Sin embargo, debido a que el club contrario introdujo incorrectamente la información pertinente del TMS, las transacciones no pudieron completarse dentro del plazo de registro de transferencias, independientemente de nuestro club. Por consiguiente, se solicitó una prórroga, nuestro club mantuvo las conversaciones necesarias con la FIFA y se tomaron todas las medidas necesarias para resolver el problema", apunta.

"A pesar de ello", continúa, "el club contrario no ha completado las transacciones sin presentarnos ninguna justificación. Como resultado de estos acontecimientos, lamentablemente el proceso de transferencia no pudo finalizarse. Entendemos y compartimos la decepción que este proceso ha causado dentro de nuestra comunidad".

"Nuestro club continúa con la misma determinación y disciplina la reestructuración de su plantilla en línea con sus objetivos deportivos", agrega el Fenerbahce, que podría encontrar una solución al caso a través de la UEFA. EFE

