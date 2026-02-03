Espana agencias

Pablo Iglesias rechaza la invitación de Pérez-Reverte a las jornadas sobre la Guerra Civil

Sevilla, 3 feb (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha rechazado la invitación del escritor Arturo Pérez-Reverte para participar en las jornadas de debate sobre la Guerra Civil previstas en Sevilla del 5 al 9 de octubre, que se suspendieron esta semana después de que el escritor David Uclés anunciara que no asistiría.

"Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo", ha dicho Pablo Iglesias en el programa Malas Lenguas de TVE.

Tras agradecer la invitación de Pérez-Reverte, ha subrayado que no participa "en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan", y ha apuntado en redes sociales que estaría dispuesto a debatir con el escritor en "un programa democrático" como Malas Lenguas, de La 2.

Tras esa intervención, Iglesias ha añadido que se debe diferenciar la obra literaria de Pérez-Reverte de su papel público, y ha acusado al escritor de comportarse como "un propagandista de la derecha" que insulta "constantemente" a partidos de izquierda como Podemos.

También ha defendido que sectores de la izquierda no acepten "los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir sobre la Guerra Civil", al considerar que esos planteamientos no permiten afrontar "la cuestión histórica clave para entender también nuestro presente".

Ha indicado que "los historiadores profesionales" no deben mezclarse "con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco".

El escritor David Uclés fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, al conocer que intervenían en el mismo el expresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.

La invitación expresa al exvicepresidente Pablo Iglesias como ponente para octubre era "para que en vez de enviarnos 'escrachadores' disienta de manera razonable y civilizada, según Pérez-Reverte, quien ha insistido también en la coincidencia de que sean Pablo Iglesias -invitado en ediciones anteriores-" y Vox quienes han rehusado participar siempre. EFE

