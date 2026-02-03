Espana agencias

Ordenan la entrada en prisión de la abogada de ETA Arantza Zulueta, condenada a 7 años

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha requerido a la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta que ingrese en prisión para cumplir la pena de 7 años que le fue impuesta como líder del considerado frente jurídico de la banda terrorista, Halboka, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia.

En un auto fechado el pasado 28 de enero, al que ha tenido acceso EFE, la sección cuarta de lo Penal da un plazo de diez días naturales a Zulueta, condenada por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos, para su entrada en prisión, al igual que al abogado Jon Enparantza, condenado en la misma causa a 4 años de cárcel, en su caso únicamente por integración en ETA.

A ambos, la Sala les advierte que de no cumplir con lo acordado en este auto, en el que se procede a ejecutar la sentencia una vez declarada firme, se dictarán las correspondientes órdenes de busca y captura contra ellos para hacer efectivo el ingreso en prisión.

En este mismo procedimiento fueron también condenados los abogados Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, a quienes el Supremo rebajó sus penas de prisión de 3 años y medio a 2 años y de 3 años a 1 año y medio, respectivamente, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad en la estructura investigada y sin conexión con actividades violentas.

A ellos dos, los magistrados les plantean la posibilidad de solicitar la suspensión de la condena, al no ser esta finalmente superior a los dos años de cárcel.

En el caso de que les hubieran sido impuestas responsabilidades pecuniarias, sus abogados deberán informar al tribunal, entre otros aspectos, sobre la forma de cumplimiento, si solicitan su aplazamiento y en qué términos, así como el plazo máximo para su cumplimiento.

Según recoge el auto, los cuatro fueron detenidos el 14 de abril de 2010 y cinco días después el juez de instrucción decretó su ingresó en prisión provisional hasta el 3 de diciembre de ese mismo año en el que quedaron en libertad bajo fianza de 20.000 euros.

Zulueta y Enparantza ya fueron juzgados en otro procedimiento como responsables del órgano KT -la coordinadora del llamado frente de cárceles o de 'makos'- , juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía para ellos 14 años de cárcel- y la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Ambos fueron condenados a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos y, tras descontarles el tiempo en prisión preventiva a raíz de su detención en 2014 en la operación Jaque, cumplieron los meses que les quedaban para completar la condena pactada.

 Cuando fueron detenidos en la operación Jaque, a la que en 2015 siguieron Mate y Pastor contra los restos de esta estructura del frente de makos, los dos estaban en libertad provisional tras su detención en 2010 por Halboka.

Salvo la reducción de pena a dos de los condenados, el Supremo ha confirmado en su totalidad la sentencia de la Audiencia Nacional por Halboka, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían sus directrices.

Zulueta, a la luz de los hechos probados, participó en el cobro del impuesto revolucionario, en la fijación de objetivos, y ayudó a miembros de la banda a eludir la acción de la Justicia.

En octubre de 2006, la dirección de ETA le pidió que redactase un informe sobre la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional en Madrid para cometer un atentado y en el momento de su detención, se le intervino un dispositivo informático con informaciones sobre vehículos utilizados por potenciales objetivos de la banda terrorista, así como informaciones sobre el rey Juan Carlos, de cuyo yate, el Fortuna, tenía también una foto Enparantza.

También se consideró probado que poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA.

Archivos que fueron localizados en un pendrive oculto detrás de un cuadro en su despacho y que contenían croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.

Por medio de una comisión rogatoria, la policía francesa localizó los zulos e intervino, entre otros efectos, "92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero”.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de un hombre en Mérida

Infobae

Detenido un menor por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga

Infobae

Educación actualiza el acceso a la Inspección con preguntas breves de todo el temario

Infobae

Piden a la Fiscalía que se impida un congreso en Ciudad Real que vincula vacunas y autismo

Infobae

Los Mossos evitan el accidente de un camionero que sufrió un ictus mientras conducía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes el salario mínimo, en este 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir”

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido