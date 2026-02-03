Nintendo elevó un 51,3% su beneficio en los nueve primeros meses impulsada por Switch 2

Tokio, 3 feb (EFECOM).- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo elevó un 51,3 % interanual su beneficio neto en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, hasta 358.863 millones de yenes (unos 1.950 millones de euros al cambio actual), impulsada por las ventas de la consola Switch 2, que permitió a la compañía duplicar sus ingresos.

El beneficio operativo de Nintendo se incrementó un 21,3 % en el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2025 en comparación con el año anterior, hasta 300.393 millones de yenes; mientras que su facturación se disparó un 99,3 %, hasta 1,9 billones de yenes, de acuerdo a su informe financiero publicado este martes.

La empresa con sede en Kioto, en el oeste del archipiélago, destacó el "buen comienzo" de Switch 2, lanzada el 5 de junio, cuyas ventas alcanzaron los 17,37 millones de unidades de consolas hasta el 31 de diciembre y los 37,93 millones de copias de juegos para la plataforma, que también reproduce 'software' del modelo anterior, lo que propició que las ventas de juegos lanzados en ejercicios anteriores se mostraran estables. EFECOM