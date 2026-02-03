Espana agencias

Negociaciones y presiones de última hora para salvar las pensiones y el escudo social

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La decisión de separar el decreto ómnibus y aprobar uno con la revalorización de las pensiones y otro con todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, ha sido tomada esta misma mañana por el Consejo de Ministros, tras presiones y negociaciones a distintas bandas.

A primera hora de este martes, fuentes del Ejecutivo sostenían que, junto a la subida de las pensiones, se incluirían medidas del escudo social que contaban con consenso parlamentario para salir adelante; mientras que en un segundo decreto se incluiría la moratoria de los desahucios reclamada por las fuerzas de izquierda y reivindicada por Sumar.

Fuentes cercanas a las negociaciones afirman que esta misma mañana llegó a haber en el orden del día del Consejo de Ministros un decreto específico con las medidas antidesahucios y otro con el resto del escudo social y las pensiones.

Presionaban Junts y el PNV, contrarios a la moratoria, pero los nacionalistas vascos han logrado rebajar el alcance de las medidas antidesahucio y proteger a los propietarios de una o dos viviendas alquiladas, con lo que han dado su visto bueno a la medida.

Con Junts no se ha negociado por el momento, reconocen fuentes del Gobierno, y esta formación todavía no revela su voto. Quiere conocer la letra pequeña del decreto.

Quien está satisfecho es Sumar, que consideraba "absolutamente inaceptable" que la moratoria de los desahucios fuera por separado del resto de medidas, según ha afirmado su portavoz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Sostiene esa formación que unir la moratoria al resto del escudo social y a medidas como las ayudas para los afectados por la dana y los incendios dificultará a la derecha tumbar ese segundo decreto.

Aunque la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado sentir "asco absoluto" ante el acuerdo alcanzado con el PNV para excluir a los pequeños propietarios, Urtasun ha considero que el ajuste afectará a "una muy pequeña parte del mercado inmobiliario".

Los aliados del Gobierno respiran aliviados por el momento, a la espera de conocer los apoyos que tendrá el decreto del escudo social, y son conscientes de las dificultades de sacar adelante estas medidas en un Parlamento sin mayoría.

"No puede ser que todos los años estemos con esta agonía de si en el último momento se aprueba o no se aprueba el escudo social y en especial la prohibición de desahucios de personas vulnerables", ha declarado este martes en rueda de prensa el portavoz de IU en Sumar, Enrique Santiago.

Para la diputada de Compromís Águeda Micó no tiene sentido recurrir a los decretos ómnibus: "Pone a los socios de investidura en una situación en la que tienes que ir a susto muerte muchas veces", se ha lamentado. EFECOM

