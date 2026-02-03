Ministra de Finanzas japonesa matiza unos comentarios de Takaichi que hicieron caer el yen

Tokio, 3 feb (EFECOM).- La fuerte depreciación del yen frente al dólar desde el lunes, a raíz de unos comentarios sobre los beneficios para los exportadores de una moneda débil hechos por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, llevó a la ministra nipona de Finanzas, Satsuki Katayama, a matizar este martes el mensaje de la mandataria.

Takaichi "no enfatizó los beneficios de un yen débil, y de hecho, no existe tal cosa", aseguró la ministra durante una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por el medio económico Nikkei.

"Dijo lo que recogen los libros de texto", añadió Katayama, asegurando que, como ministra de Finanzas, está de acuerdo con las palabras de la mandataria.

Sus declaraciones llegan después de que Takaichi dijera el sábado, durante un acto de la campaña para las elecciones generales anticipadas del 8 de febrero, que un yen débil "es una gran oportunidad para la industria exportadora".

La propia mandataria aclaró al día siguiente en su cuenta de X, en un mensaje escrito tanto en japonés como en inglés, que la prensa "malentendió" sus palabras, y que su intención no era mostrar su preferencia por un tipo de cambio concreto, sino destacar su compromiso con una economía fuerte independientemente de las fluctuaciones cambiarias.

"Lo único que pretendía transmitir era que 'queremos construir una economía fuerte y resiliente a las fluctuaciones del tipo de cambio'. Contrariamente a lo que dicen algunos medios, no 'enfaticé los beneficios de la depreciación del yen'. Espero que esto aclare mi verdadera intención", escribió la conservadora.

Este martes, el yen se cambiaba en el rango de las 155 unidades por dólar en el mercado de Tokio, tres yenes más que hace una semana, cuando la especulación por una posible intervención conjunta de las autoridades monetarias japonesas y estadounidenses para estabilizar el cambio llevó a la moneda a apreciarse hasta niveles no vistos en dos meses. EFECOM

