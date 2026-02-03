Espana agencias

Milán-Cortina d'Ampezzo, cuartos Juegos Olímpicos en Italia y los terceros de invierno

Guardar

Adrián R. Huber

Milán 3 feb (EFE).- Los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se inaugurarán el próximo viernes y se prolongarán hasta el 22 de febrero, en el mayor territorio olímpico de todos los tiempos (22.000 kilómetros cuadrados), serán los cuartos de toda la historia que se disputarán en Italia y los terceros de las veinticinco ediciones de una cita invernal.

Cortina d'Ampezzo -que en estos Juegos albergará las pruebas de esquí alpino femenino y las de curling, bobsleigh, skeleton y luge- se convirtió, allá por 1956, en la primera localidad italiana en organizar unos Juegos Olímpicos, cuatro años antes de que Roma albergase los únicos de verano hasta la fecha. Y hace veinte, Torino fue sede de otra cita invernal.

Los de Cortina, bellísima estación de los Dolomitas, lanzaron a la fama mundial al austriaco Toni Sailer, que 'barrió' al ganar en todas las disciplinas del esquí alpino -el deporte rey invernal-, que de aquella sólo eran tres: descenso, gigante y eslalon. Apodado 'el rayo de Kitz' ('Der Blitz aus Kitz'), en referencia a su localidad natal, Kitzbühel (Tirol), considerada -al albergar las pruebas del Hahnenkamm, que incluyen el peligroso descenso de la Streif, el fin de semana estelar del calendario- la meca del esquí.

Sus éxitos deportivos -en los Mundiales de Bad Gastein, en su país, y dos años después, volvió a ganar otros tres oros- lo convirtieron asimismo en cantante y actor, circunstancia que no concordaba al cien por cien con las reglas olímpicas -puramente 'amateurs', entonces-, por lo que no volvería a competir en unos Juegos.

Aparte del furor causado por Sailer, Cortina marcó el debut en una cita invernal de la extinta Unión Soviética, en lo que fue llegar y besar el santo: el equipo soviético acabó ganando el medallero, en unos Juegos en los que Tenley Albright ganó oro en el patinaje artístico para los Estados Unidos.

Sólo cuatro años después, Roma se había convertido en el epicentro del deporte mundial al albergar la cita veraniega -en una época en la que aún coincidían en el mismo año las dos-. La imagen del etiope Abebe Bikila corriendo descalzo durante más de 42 kilómetros para anotarse de esa manera el maratón se convirtió en la más icónica de los Juegos que tuvieron lugar en la capital italiana.

Con 18 años, el estadounidense Cassius Clay ganó el oro olímpico de los pesos semipesados en boxeo, antes de convertirse en un mito, una figura que trascendió su muy brillante trayectoria posterior como profesional, en la que fue campeón mundial de los pesados durante varios años. Activista político y firme opositor de la segregación racial que impreraba en su país, Clay, que tras abrazar el islamismo cambió su nombre al de Mohammed Ali, se negó a combatir en la guerra de Vietnam.

La gran triunfadora de los Juegos de la Ciudad eterna fue la gimnasta soviética Larisa Latinina, que prolongó una racha triunfal que había comenzado cuatro años antes, en los de Melbourne (Australia). Latinina acabaría ganando nueve oros y un total de 18 medallas, de ellas, tres oros, dos platas y un bronce en Roma, un récord histórico olímpico que mantuvo entre 1964 y 2012, hasta que lo mejoró el nadador estadounidense Michael Phelps (que lo acabaría elevando a 23 oros y 28 medallas).

Los nueve oros olímpicos de Latinina sólo los iguala la nadadora Katie Ledecky, aunque la estadounidense cuenta con cuatro medallas menos que la ucraniana. Y los que ganó en Roma ayudaron a que la Unión Soviética encabezara el medallero.

Turín, hace exactamente veinte años, se convirtió en la tercera sede olímpica italiana, la segunda de invierno. Esos Juegos fueron los segundos de Lindsey Vonn, que, con 41 años y una rodilla (la izquierda) de titanio, tras su regreso el curso pasado después de cinco de retirada, apuntará al oro en el descenso de esquí alpino dentro de unos días, en Cortina d'Ampezzo. Eso si logra recuperarse a tiempo de las molestias que arrastra ahora en la otra (la derecha), después de haberse caído, el pasado sábado, en el peligroso descenso de Crans Montana (Suiza), antes de que éste fuese suspendido por el mal tiempo.

En las pruebas que tuvieron lugar en Sestriere, el noruego Kjetil Andre Aamodt se convirtió en el esquiador alpino -hombre o mujer- más laureado del olimpismo, con cuatro oros, dos platas y dos bronces, poniendo, nunca mejor dicho, el broche de oro a una carrera que incluye 20 medallas en grandes eventos y la general de la Copa del Mundo.

En la cita olímpica del Piamonte, Shaun White, conocido como 'el tomate volador', ganó, en Bardonecchia, el primero de sus tres oros en el halfpipe de snowboard; sensacional colección que completaría doce años después en PyeongChang (Corea del Sur), confirmándose como el mejor de todos los tiempos en esa disciplina.

El surcoreano Viktor An fue el gran triunfador de esos Juegos, al capturar tres oros y un bronce en 'short track' -el patinaje de velocidad en pista corta-; mientras que la canadiense Cindy Classen -en pista larga- fue la que más medallas ganó, cinco en total: un oro, dos platas y dos bronce.

El cántabro Juan Jesús Gutiérrez superó los cuatro Juegos de 'Paquito' Fernández Ochoa -único campeón olímpico invernal de toda la historia de España: de eslalon de esquí alpino, en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)- y se convirtió en el primer español con cinco citas invernales. Cuatro años después, en los Juegos de Vancouver (Canadá) igualaría sus cinco comparecencias María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino (seis) y que años después acabaría convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte.

Alemania ganó el medallero en los Juegos de Torino 2006, en los que debutó, con 16 años, Queralt Castellet -plata en halfpipe de snowboard hace cuatro años, en los Juegos de Pekín-, que en la cita de Milán-Cortina, en la que competirá en Livigno, se convertirá en la española con más comparecencias olímpicas invernales: seis, en total. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera (Sevilla)

Infobae

Salarich:Ser abanderado es un honor y motiva; a Olivia (Smart) no la conozco personalmente

Infobae

La Audiencia Provincial de Tenerife juzga a 5 patrones de un cayuco con 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Audiencia Provincial juzga a cinco patrones de un cayuco con más 80 migrantes muertos y rescatado por un crucero

Infobae

Uber regresa a Macao, su primera entrada en un mercado asiático desde hace años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Improcedente el despido de un

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

Un juzgado rechaza considerar como despido el cese del director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi porque su relación era mercantil y no laboral

El 12% de los aspirantes que quisieron ingresar en 2025 en la Guardia Civil tenían más de 35 años (de los que 253 ya habían cumplido los 40) y solo el 4,5% tenían un máster o doctorado

El fugitivo Solomon no colabora con Almeida: asegura que solo se llevó 175.000 euros de los 2,5 M que cobró por las mascarillas defectuosas que entregó al Ayuntamiento de Madrid

ECONOMÍA

Mal enero para los trabajadores:

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

La vivienda estrena 2026 con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido