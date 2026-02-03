Milán-Cortina d'Ampezzo, cuartos Juegos Olímpicos en Italia y los terceros de invierno

Adrián R. Huber

Milán 3 feb (EFE).- Los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se inaugurarán el próximo viernes y se prolongarán hasta el 22 de febrero, en el mayor territorio olímpico de todos los tiempos (22.000 kilómetros cuadrados), serán los cuartos de toda la historia que se disputarán en Italia y los terceros de las veinticinco ediciones de una cita invernal.

Cortina d'Ampezzo -que en estos Juegos albergará las pruebas de esquí alpino femenino y las de curling, bobsleigh, skeleton y luge- se convirtió, allá por 1956, en la primera localidad italiana en organizar unos Juegos Olímpicos, cuatro años antes de que Roma albergase los únicos de verano hasta la fecha. Y hace veinte, Torino fue sede de otra cita invernal.

Los de Cortina, bellísima estación de los Dolomitas, lanzaron a la fama mundial al austriaco Toni Sailer, que 'barrió' al ganar en todas las disciplinas del esquí alpino -el deporte rey invernal-, que de aquella sólo eran tres: descenso, gigante y eslalon. Apodado 'el rayo de Kitz' ('Der Blitz aus Kitz'), en referencia a su localidad natal, Kitzbühel (Tirol), considerada -al albergar las pruebas del Hahnenkamm, que incluyen el peligroso descenso de la Streif, el fin de semana estelar del calendario- la meca del esquí.

Sus éxitos deportivos -en los Mundiales de Bad Gastein, en su país, y dos años después, volvió a ganar otros tres oros- lo convirtieron asimismo en cantante y actor, circunstancia que no concordaba al cien por cien con las reglas olímpicas -puramente 'amateurs', entonces-, por lo que no volvería a competir en unos Juegos.

Aparte del furor causado por Sailer, Cortina marcó el debut en una cita invernal de la extinta Unión Soviética, en lo que fue llegar y besar el santo: el equipo soviético acabó ganando el medallero, en unos Juegos en los que Tenley Albright ganó oro en el patinaje artístico para los Estados Unidos.

Sólo cuatro años después, Roma se había convertido en el epicentro del deporte mundial al albergar la cita veraniega -en una época en la que aún coincidían en el mismo año las dos-. La imagen del etiope Abebe Bikila corriendo descalzo durante más de 42 kilómetros para anotarse de esa manera el maratón se convirtió en la más icónica de los Juegos que tuvieron lugar en la capital italiana.

Con 18 años, el estadounidense Cassius Clay ganó el oro olímpico de los pesos semipesados en boxeo, antes de convertirse en un mito, una figura que trascendió su muy brillante trayectoria posterior como profesional, en la que fue campeón mundial de los pesados durante varios años. Activista político y firme opositor de la segregación racial que impreraba en su país, Clay, que tras abrazar el islamismo cambió su nombre al de Mohammed Ali, se negó a combatir en la guerra de Vietnam.

La gran triunfadora de los Juegos de la Ciudad eterna fue la gimnasta soviética Larisa Latinina, que prolongó una racha triunfal que había comenzado cuatro años antes, en los de Melbourne (Australia). Latinina acabaría ganando nueve oros y un total de 18 medallas, de ellas, tres oros, dos platas y un bronce en Roma, un récord histórico olímpico que mantuvo entre 1964 y 2012, hasta que lo mejoró el nadador estadounidense Michael Phelps (que lo acabaría elevando a 23 oros y 28 medallas).

Los nueve oros olímpicos de Latinina sólo los iguala la nadadora Katie Ledecky, aunque la estadounidense cuenta con cuatro medallas menos que la ucraniana. Y los que ganó en Roma ayudaron a que la Unión Soviética encabezara el medallero.

Turín, hace exactamente veinte años, se convirtió en la tercera sede olímpica italiana, la segunda de invierno. Esos Juegos fueron los segundos de Lindsey Vonn, que, con 41 años y una rodilla (la izquierda) de titanio, tras su regreso el curso pasado después de cinco de retirada, apuntará al oro en el descenso de esquí alpino dentro de unos días, en Cortina d'Ampezzo. Eso si logra recuperarse a tiempo de las molestias que arrastra ahora en la otra (la derecha), después de haberse caído, el pasado sábado, en el peligroso descenso de Crans Montana (Suiza), antes de que éste fuese suspendido por el mal tiempo.

En las pruebas que tuvieron lugar en Sestriere, el noruego Kjetil Andre Aamodt se convirtió en el esquiador alpino -hombre o mujer- más laureado del olimpismo, con cuatro oros, dos platas y dos bronces, poniendo, nunca mejor dicho, el broche de oro a una carrera que incluye 20 medallas en grandes eventos y la general de la Copa del Mundo.

En la cita olímpica del Piamonte, Shaun White, conocido como 'el tomate volador', ganó, en Bardonecchia, el primero de sus tres oros en el halfpipe de snowboard; sensacional colección que completaría doce años después en PyeongChang (Corea del Sur), confirmándose como el mejor de todos los tiempos en esa disciplina.

El surcoreano Viktor An fue el gran triunfador de esos Juegos, al capturar tres oros y un bronce en 'short track' -el patinaje de velocidad en pista corta-; mientras que la canadiense Cindy Classen -en pista larga- fue la que más medallas ganó, cinco en total: un oro, dos platas y dos bronce.

El cántabro Juan Jesús Gutiérrez superó los cuatro Juegos de 'Paquito' Fernández Ochoa -único campeón olímpico invernal de toda la historia de España: de eslalon de esquí alpino, en los Juegos de Sapporo'72 (Japón)- y se convirtió en el primer español con cinco citas invernales. Cuatro años después, en los Juegos de Vancouver (Canadá) igualaría sus cinco comparecencias María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino (seis) y que años después acabaría convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte.

Alemania ganó el medallero en los Juegos de Torino 2006, en los que debutó, con 16 años, Queralt Castellet -plata en halfpipe de snowboard hace cuatro años, en los Juegos de Pekín-, que en la cita de Milán-Cortina, en la que competirá en Livigno, se convertirá en la española con más comparecencias olímpicas invernales: seis, en total. EFE