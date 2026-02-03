Espana agencias

Matías Vecino completa su primer entrenamiento con el Celta

Vigo, 3 feb (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino completó este martes su primer entrenamiento como futbolista del Celta, en una sesión en la ciudad deportiva Afouteza en la que no participó el extremo Álvaro Núñez, tercer y ultimo refuerzo invernal de los celestes.

El exfutbolista del Elche, que ha firmado un contrato con el Celta hasta 2030, llegará esta tarde al aeropuerto de Peinador, desde donde se desplazará hasta A Sede para someterse al reconocimiento médico.

Por su parte, Matías Vecino conoció esta mañana a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico que lidera Claudio Giráldez, quien le podría dar los primeros minutos como celeste en el partido del próximo viernes ante Osasuna.

El excentrocampista de la Lazio se ha reencontrado en Vigo con Marcos Alonso y el portero rumano Ionut Radu, con los que había coincidido en los vestuarios de Fiorentina e Inter de Milán, respectivamente. EFE

dmg/jpd

