Martes 3 de febrero de 2026

FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Albacete. El Albacete, verdugo en octavos del Real Madrid, recibe este martes en el estadio Carlos Belmonte al Barcelona, defensor del título, líder de LaLiga EA Sports y ya clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre.

. Además, previas de los partidos de cuartos del miércoles: Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic Club. Ruedas de prensa y entrenamientos de los cuatro equipos.

FÚTBOL FICHAJES

Redacción deportes. La Premier League inglesa vuelve a arrasar sin rival en cuanto a gastos en fichajes de jugadores en el mercado invernal de 2026, muy por delante de las otras grandes ligas, como la italiana, la alemana, la francesa y la española.

Madrid. Tras el cierre del mercado invernal los clubes se aprestan a presentar a sus nuevos refuerzos. Uno de los más significados de esta ventana, el atacante nigeriano Ademola Lookman, fichado por el Atlético de Madrid procedente del Atalanta, tendrá su puesta en escena en el Metropolitano (17.30. Metropolitano), en tanto que otro de los destacados, como la contratación del Betis de Álvaro Fidalgo, comparecerá en la ciudad deportiva Luis del Sol (18.00).

FÚTBOL REAL MADRID/ANÁLISIS

Madrid. Seis partidos después de su llegada, del cambio de rumbo de la directiva del Real Madrid al pasar de la apuesta por Xabi Alonso al técnico del filial, Álvaro Arbeloa, los 22 días en el cargo dejan dudas y certezas a puertas de un periodo decisivo que marcará el éxito o fracaso de la temporada en la pelea por LaLiga y la Liga de Campeones. Por Roberto Morales.

FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Arsenal defiende este martes en su feudo del Emirates Stadium de Londres y ante el Chelsea el 2-3 que logró el pasado 14 de enero en Stamford Bridge, también en la capital británica, para tratar de obtener el primer billete para la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. Los cuatro equipos españoles de la Euroliga disputan este martes sus partidos de la vigésima sexta jornada, en los que el Valencia Basket visita la cancha del Anadolu Efes turco, el Real Madrid viaja a Atenas para jugar contra el Panathinaikos, el Kosner Baskonia hace los propio en Milán ante EA7 Emporio Armani Milán y el Barça es el único que juega como local, ante el Fenerbahçe de Estambul.

BALONCESTO NBA

Nueva York. Los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández reciben en el Barclays Center a los Lakers de Lebron James y Luka Doncic en un momento de la temporada crítico para los neoyorquinos, en la parte baja de la clasificación de la conferencia Este.

GOLF LIV/PREVIA

Redacción deportes. LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, comienza este miércoles en Riad su quinta temporada campaña, marcada por los cambios introducidos en el formato de sus torneos, como la ampliación de tres a cuatro rondas, y la marcha de dos de sus estrellas, los estadounidenses Brooks Koepka y Patrick Reed, y en la que el español Jon Rahm pretende sumar su tercera corona de mejor jugador. Información de Carlos Pérez Gil.

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Reunión de Ostrava (Rep. Checa).

AUTOMOVILISMO

- Fórmula 1. Presentación del coche FW48 del equipo Williams (Carlos Sainz y Alexander Albon) para el Mundial 2026 (15.00).

BALONCESTO

- El Unicaja de Málaga presenta a su nuevo jugador, el base estadounidense Justin Cobbs (10.30).

- Euroliga. 26ª jornada: Anadolu Efes-Valencia Basket (18.30), Panathinaikos-Real Madrid (20.15) y Barça-Fenerbahçe (FOTO) y EA7 Emporio Armani Milán-Kosner Baskonia (20.30).

- Liga de Campeones. 3ª jornada del Top 16: Würzburg-Joventut Badalona (19.00) y Unicaja-Elan Chalon (FOTO) (20.30).

- Copa de Europa FIBA. 5ª jornada 2ª fase: Surne Bilbao Basket-Prievidza (20.00) y UCAM Murcia-Trefl Sopot (20.30).

- Eurocopa. Última hora del partido de la 17ª jornada Baxi Manresa-Reyer Venezia.

- Liga de Campeones. Última hora del partido de la 3ª jornada: Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife.

- Euroliga femenina. Última hora de los partidos Galatasaray-Spar Girona, Reyer Venezia-Valencia Basket y Casademont Zaragoza-DVT.

- NBA: Detroit Pistons-Denver Nuggets, Indiana Pacers-Utah Jazz y Washington Wizards-New York Knicks (01.00), Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers y Miami Heat-Atlanta Hawks (01.30), Dallas Mavericks-Boston Celtics, Milwaukee Bucks-Chicago Bulls y Oklahoma City Thunder-Orlando Magic (02.00), Golden State Warriors-Philadelphia 76ers (04.00) y Portland Trail Blazers-Phoenix Suns (05.00).

CICLISMO

- Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, en Konya (Turquía) (hasta 5).

- Previa de la Volta a la Comunitat Valenciana, que se disputa entre el miércoles y el domingo.

FÚTBOL

- Copa del Rey Mapfre. Cuartos de final: Albacete-Barcelona (21.00). (FOTO) (VÍDEO)

. Previas de los partidos Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic Club.

- Mercado de fichajes. La Premier League inglesa vuelve a arrasar sin rival en cuanto a gastos en fichajes de jugadores en el mercado invernal de 2026, muy por delante de las otras grandes ligas, como la italiana, alemana, francesa y española.

- Real Madrid. Dudas y certezas de Álvaro Arbeloa. Por Roberto Morales.

- Presentación del atacante nigeriano Ademola Lookman, procedente del Atalanta, como nuevo jugador del Atlético de Madrid (17.30. Metropolitano). (FOTO)

- El Betis presenta a su nuevo fichaje, el centrocampista español Álvaro Fidalgo, que llega procedente del América de México (18.00. Ciudad Deportiva Luis del Sol). (FOTO)

- Liga de Campeones Juvenil. 1/16 final: Real Madrid-Marsella (16.00) y Athletic Club-Eintracht Fráncfort (19.00).

- Inglaterra. Copa de la Liga. Semifinales, vuelta: Arsenal-Chelsea (21.00) (ida 3-2).

- Italia. 23ª jornada (FOTO): Bolonia-Milan (20.45).

- Alemania. Copa. 1/4 final: Bayer Leverkusen-St. Pauli (20.45).

- Copa de Francia. 1/8 final: Reims-Le Mans (20.30) y Marsella-Renne (21.10).

FÚTBOL AMERICANO

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

FÚTBOL SALA

- Copa de España 2026. Sorteo de emparejamientos de la fase final que se disputará en Granada en marzo (12.00. Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol)

GOLF

- Previa del LIV Golf 2026, que en Riad entre el miércoles y el sábado.

MOTOCICLISMO

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 5)

OLIMPISMO

- Informaciones previas de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

. Milán Cortina: cuartos juegos en Italia y terceros de invierno.

. Entrevista con del esquiador de alpino español Quim Salarich.

- Presentación de la cobertura de Eurosport de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 con la participación de Sara Hurtado y Javier Fernández (12.30. Gráficos 12.00. Estudio de Eurosport. Calle Virgilio, Edificio 5, Ciudad de la Imagen, Pozuelo).

RUGBY

- Se da a conocer el calendario del Mundial de Australia 2027. Argentina y España están en el mismo grupo, el C; Chile en el A y Uruguay, en el B.

TENIS

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (Rep. Checa)

WATERPOLO

- Campeonato de Europa femenino, en Funchal (Portugal) (hasta 5). Puesto 5º a 8º: Croacia-Israel (13.00) y España-Francia (15.00). Semifinales: Grecia-Hungría (17.15) y Países Bajos-Italia (19.15).

