Espana agencias

Marc Márquez lidera la primera jornada de test

Guardar

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) acabó liderando la primera jornada de entrenamientos de los Test de Sepang (Malasia) de MotoGP, en la que su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el más rápido en la sesión matinal y cuarto en el cómputo global.

El vigente campeón del mundo rodó en un tiempo de 1:57.018, todavía a unas siete décimas de segundo del récord absoluto del circuito malasio que ostenta su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) con un tiempo de 1:56.337 desde 2024.

El mayor de los hermanos Márquez se lo tomó con mucha calma en la sesión inicial, después de no subirse a una moto de MotoGP desde octubre del pasado año, cuando sufrió un accidente al verse involucrado en una caída junto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien ya confirmó su continuidad con el equipo oficial de Noale durante las dos próximas temporadas.

La primera jornada de test en Malasia resultó intensa y muy fructífera para todos los pilotos y aunque el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZF M 1 V4) sufrió una caída en la primera sesión de pruebas, en la curva cinco, pudo disputar la segunda para marcar el octavo mejor tiempo (1:57.869), a poco más de ocho décimas de segundo de Marc Márquez.

El italiano Fabio di Giannantonio, que a priori disputará el mundial de 2026 con la versión 'antigua' de la Ducati Desmosedici, concluyó el día en la segunda posición (1:57.274), a 256 milésimas de segundo de Marc Márquez, con el español Maverick Viñales (KTM RC 16) en la tercera plaza.

El cuarto mejor tiempo fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), seguido a milésimas de segundo por los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, que parece haber dado un paso adelante importante en la evolución de su prototipo RC 213 V.

Y eso que Marini tuvo que afrontar algunos problemas al final de la primera sesión con la suspensión trasera de su moto o dispositivo de salidas, que se quedó 'enganchado' en su posición más baja.

Como todos los pilotos oficiales, las marcas involucradas dedicaron la jornada a probar todas las innovaciones y dispositivos preparados por los ingenieros de las distintas fábricas, con mención especial a Ducati, que en la sesión de tarde dispuso nuevos elementos en los prototipos de Marc Márquez y Francesco Bagnaia, que les llevaron a acabar primero y séptimo al final del día.

Sorprendió el rendimiento inicial de uno de los 'rookie' (debutante) de la temporada, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), quien en la sesión matinal y por algunos minutos llegó a liderar la clasificación al rodar en 1:58.829, si bien al final de la jornada acabó decimonoveno.

En cualquier caso Moreira fue el mejor de los debutantes, pues el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) acabó en la vigésimo primera posición, sólo por delante, precisamente, de los dos piloto probadores del fabricante de Iwata, el español Augusto Fernández y el italiano Andrea Dovizioso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar a una persona por transfobia

Infobae

Tres entidades de las artes escénicas se unen para prevenir el acoso y el abuso de poder

Infobae

Detectan un 'código secreto' en la sangre que predice con precisión el cáncer colorrectal

Infobae

'Paz',un cómic solidario y colectivo cuyos beneficios se destinarán a la población de Gaza

Infobae

La Fiscalía andaluza no ve indicios de delito contra aforados en los cribados del cáncer

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo no considera abuso

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

ECONOMÍA

El Gobierno trocea el decreto

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido