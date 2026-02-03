Espana agencias

Luca Marini y Joan Mir, entre los más rápidos de la primera jornada

Guardar

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El italiano Luca Marini y el español Joan Mir, sexto y séptimo en la primera jornada de los 'test' de Sepang (Malasia), han confirmado con sus resultados la evolución del nuevo prototipo oficial de la Honda RC 213 V.

Marini ha explicado que tuvo "un buen día" y que empezaron donde lo dejaron la última vez en Valencia, el pasado noviembre, y ya han progresado, "por lo que es una sensación muy agradable poder mejorar desde el principio".

"Los ingenieros japoneses han hecho un gran trabajo durante el invierno, han traído muchas piezas excelentes. Prácticamente todo lo que pedí en Valencia ha llegado y los avances en cada dirección nos han ayudado, pero siempre hay margen de mejora", reconoció Marini en la nota de prensa del equipo.

"Tenemos trabajo por delante esta noche y veremos qué podemos hacer mañana, pero estoy muy contento de volver a trabajar con todo el equipo", refrendó Marini.

El español Joan Mir, que acabó séptimo, destacó que continúan con el progreso que tenían a finales de 2025, "que es lo que esperaba cuando llegué hace unos días", pues todo el equipo ha trabajado "muy duro" para ofrecerles "un mejor paquete, mejorando cada aspecto".

"No estamos probando una moto radicalmente diferente, lo cual ayuda, ya que la base es lo que conocemos y nos ayuda a sentirnos más cómodos desde el principio, y hoy hemos probado algunas piezas diferentes que nos han permitido encontrar algo bastante positivo, siguiendo el camino correcto para el comienzo del año", afirmó Mir. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Adif acuerda suprimir último servicio del Madrid-Barcelona y extender trayecto 25 minutos

Infobae

PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo consejero delegado

Infobae

Negociaciones y presiones de última hora para salvar las pensiones y el escudo social

Infobae

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de un hombre en Mérida

Infobae

Detenido un menor por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona