Los Mossos evitan el accidente de un camionero que sufrió un ictus mientras conducía

Tarragona, 3 feb (EFE).- Los Mossos d’Esquadra evitaron, el pasado 28 de enero, que un camionero que había sufrido un ictus mientras conducía tuviera un accidente en la carretera N-340 a la altura de L’Aldea (Tarragona), según informa la policía catalana este martes.

Los agentes detectaron, sobre las 13:30 horas, un camión-tráiler que circulaba de manera errática y peligrosa en el punto kilométrico 1084 de la N-340 en sentido norte.

Según los Mossos, el vehículo se desplazaba de lado a lado del carril y llegó a invadir la calzada contraria y rozar el arcén, “poniendo en grave peligro tanto su vida como la del resto de usuarios de la vía”.

Los agentes activaron las señales acústicas y luminosas del coche policial y dieron varias órdenes para que el camión se detuviera, pero el conductor no hizo caso, así que, debido a la “bajísima velocidad del tráiler”, dos policías salieron del coche y se colocaron al lado de la cabina para comunicarse directamente con el conductor.

El camionero circulaba con la mirada perdida y sin responder verbalmente, y realizaba maniobras que ponían en peligro a los agentes, que usaron sus defensas extensibles para romper el cristal de la puerta del conductor.

Finalmente, el camión salió parcialmente del arcén y quedó inclinado, y los agentes lograron detenerlo.

El conductor presentaba dificultades de movilidad y comunicación, con la mirada vacía y una mano con movimiento involuntario, y fue trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, donde los médicos confirmaron que había sufrido un ictus, aunque se encuentra fuera de peligro. EFE

