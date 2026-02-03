Espana agencias

Los bancos endurecen los créditos a las empresas, según el BCE

Fráncfort (Alemania) 3 feb (EFECOM).- Los bancos endurecieron de nuevo inesperadamente los criterios de concesión de préstamos a las empresas en el cuarto trimestre de 2025, sobre todo en Alemania y Francia, debido a los riesgos para la economía y a una menor tolerancia al riesgo.

El Banco Central Europeo (BCE) ha informado este martes de que los bancos de Alemania y Francia comunicaron haber endurecido los estándares de crédito a las empresas, en parte debido a cómo se ven afectadas por los cambios en las políticas comerciales.

El BCE realiza cuatro veces al año una encuesta para comprender mejor el préstamo de los bancos. En esta ocasión ha sido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 a 153 bancos de la zona del euro.

Los estándares de crédito son las guías internas de los bancos o los criterios para conceder préstamos.

Este nuevo endurecimiento ha sido inesperado, porque en la encuesta anterior los bancos dijeron que los iban a mantener.

Los entidades bancarias de la zona del euro relajaron en el cuarto trimestre de  2025 un poco los criterios de los créditos a los hogares para la compra de una vivienda, pero endurecieron los destinados al consumo.

Un 7 % de los bancos que el BCE encuestó dijo haber endurecido los estándares de los créditos a las empresas en el cuarto trimestre frente al 4 % del tercer trimestre.

Un 16 % de los bancos de Alemania y un 10 % de los de Francia comunicaron haberlo hecho, mientras que los bancos de España e Italia aseguraron haberlos mantenido.

Un 11 % de los bancos de Alemania endureció los criterios de concesión de crédito a los hogares para la compra de una vivienda, mientras que los bancos de España e Italia los mantuvieron y un 14 % de los de Francia los relajó.

Un 6 % de los bancos de la zona del euro endureció los estándares de crédito de consumo y otros préstamos a los hogares (5 % en el tercer trimestre).

Este endurecimiento de los criterios de concesión de créditos de consumo se produjo en todos los países: en Alemania (11 %), España (8 %) Francia (9 %) e Italia (8 %).

Los bancos restringieron en el segundo semestre de 2025 el crédito a las empresas de la construcción, del comercio mayorista y minorista, a las industrias que usan mucha energía para producir y al sector inmobiliario comercial.

La mayor restricción del crédito fue al sector de fabricantes automovilísticos.

La mitad de los bancos que consultó el BCE dijo que su exposición a los cambios en las políticas comerciales y a la incertidumbre es "importante".

Los bancos de la zona del euro prevén endurecer más los estándares de crédito de los préstamos a las empresas en el primer trimestre de 2026.

Los bancos rechazaron más solicitudes de préstamos para empresas y de consumo.

La demanda de créditos de las empresa subió un poco en el cuarto trimestre del año.

Asimismo, la demanda de préstamos de los hogares para la compra de una vivienda continuó subiendo, pero de forma más moderada.

Sin embargo, la demanda de créditos de consumo se redujo en el cuarto trimestre.

En el primer trimestre de 2026, los bancos prevén endurecer de forma moderada los estándares de crédito a los hogares para la compra de una vivienda y de forma más acusada a los de consumo, según el BCE. EFECOM

