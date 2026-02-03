Las lluvias de la última semana aumentan un 8,1 % el agua acumulada en los embalses

Madrid, 3 feb (EFE).- Las persistentes lluvias de los últimos días han incrementado la reserva hídrica española en más de 4.500 hectómetros cúbicos, un 8,1 % más que el dato registrado la semana anterior, en el mayor incremento desde que existen registros semanales en 1988.
La cantidad de agua acumulada en los embalses españoles en este momento asciende a 37.706 hectómetros cúbicos, un 67,3 % de su capacidad. EFE
