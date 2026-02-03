Espana agencias

Las Guerreras jugarán contra Austria en Algeciras en marzo para clasificación del Europeo

Madrid, 3 feb (EFE).- La selección de balonmano femenina regresará a Algeciras (Cádiz) el próximo 7 de marzo para jugar contra Austria en el partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 de la fase clasificatoria para el Europeo de este año, después de que ya disputara en esta localidad gaditana un encuentro contra Croacia el pasado año para meterse en el Mundial.

El polideportivo municipal Ciudad de Algeciras-Doctor Juan Carlos Mateo será el escenario del encuentro (19.30 horas), que tendrá lugar tres días después de que el equipo que dirige Joaquín Rocamora se enfrente también a la selección austriaca en Viena, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

Dos partidos claves para dirimir la primera plaza del grupo, puesto que España y Austria están empatadas con cuatro puntos, mientras que Grecia e Israel tienen cero.

Los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos, más los cuatro mejores terceros, se clasificarán para el Campeonato de Europa, que se celebrará en Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía del 3 al 20 de diciembre de este año.

Las Guerreras ya jugaron en el mismo pabellón de Algeciras el 13 de abril del pasado año, cuando ganaron a Croacia por 23-17 en el partido de vuelta de la eliminatoria para Mundial, lo que les dio el billete para la clasificación, con Ambros Martín al frente del equipo.

El regreso a la localidad gaditana responde al acuerdo entre su Ayuntamiento, la Federación de Balonmano, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, añade el comunicado. EFE

