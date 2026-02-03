Espana agencias

Las elecciones a la presidencia del Barcelona se convocarán oficialmente el 9 de febrero

Barcelona, 3 feb (EFE).- Las elecciones a la presidencia del F.C. Barcelona se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y la actual junta directiva dimitirá ese día para presentarse a la reelección, según confirmó este martes el máximo responsable del club azulgrana, Joan Laporta.

Los comicios a la presidencia del Barcelona se celebrarán el domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario, según los estatutos de la entidad.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, Laporta explicó que en la junta que se celebrará el próximo lunes, una parte de los miembros dimitirán para presentarse a la reelección y otra parte asumirá provisionalmente la gestión de la entidad, aunque no desveló quiénes ejercerán esta función.

"Me siento ilusionado, con fuerzas de que sea un proceso electoral modélico. Espero que haya una gran participación, que los candidatos expongamos nuestras propuestas. Cada uno tendrá su forma de hacerlo, pero que sea dentro de la normalidad y de la cordialidad que debe existir entre 'culers'. Deseo que haya una alta participación", declaró el presidente del Barcelona.

Laporta aseguró que "los que sigan en el club velarán por el proceso electoral" y expresó su deseo de que "el día de la votación sea una fiesta del barcelonismo".

La votación se celebrará coincidiendo con el fin de semana en el que el primer equipo de fútbol recibe la visita del Sevilla, en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del que todavía se desconoce la fecha y la hora.

A sus 63 años, el abogado barcelonés aspira a repetir la victoria que consiguió en 2021 con un 54,28 % de los votos. Antes, ya gobernó la entidad entre los años 2003 y 2010, mientras que en 2015 perdió los comicios que ganó Josep Maria Bartomeu.

Además de Laporta, ya han mostrado su intención de presentarse a las elecciones Víctor Font, líder del grupo 'Nosaltres' y que en las elecciones de 2021 consiguió cerca de un 30 % de apoyos, el exdirectivo Xavier Vilajoana, que no superó el corte mínimo de firmas en los últimos comicios, y el financiero Marc Ciria, que recientemente presentó la plataforma 'Moviment 42'.

Joan Camprubí, líder del grupo de socios 'Som un Clam', todavía no ha anunciado si liderará una precandidatura, pero se ha manifestado a favor de la creación de una alternativa unitaria contra Laporta. EFE

