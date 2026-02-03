Las conselleras Paneque y Parlon informan el jueves en el Parlament del accidente de tren

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Las conselleras de Territorio e Interior, Sílvia Paneque y Núria Parlon, comparecerán este jueves de manera conjunta y por voluntad propia en el Parlament para informar sobre el accidente mortal de un tren en Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero y que ha desembocado en la actual crisis de Rodalies.

Según ha acordado la comisión de Territorio de la cámara catalana, la comparecencia conjunta de las dos conselleras comenzará a las 9:00 horas del jueves y se celebrará en la sala de grupos del Parlament, han informado fuentes de la cámara.

Un día después del accidente, Paneque y Parlon manifestaron su voluntad de comparecer conjuntamente en el Parlament para explicar la gestión que ha hecho el Govern de este suceso, una comparecencia que finalmente se celebrará el jueves.

Un maquinista en prácticas murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar el convoy contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en un día de temporal. EFECOM