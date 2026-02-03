Las bolsas europeas abren con subidas, con los metales preciosos de nuevo al alza

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes con subidas, tras lograr nuevos máximos históricos ayer la Bolsa de Madrid, que superó los 18.100 puntos, y la de Londres, por encima de los 10.300 puntos, con los metales preciosos de nuevo al alza tras las fuertes caídas registradas en las últimas sesiones.

En la apertura de sesión, con el euro apreciándose el 0,26 % frente al dólar y cambiándose a 1,181 dólares, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 70 %; seguida de París, con el 0,67 %; Milán, con el 0,56 %; Madrid, con el 0,51 %; y Londres, con el 0,11 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,63 %.

La Bolsa de Londres subió ayer un 1,15 % y el FTSE-100 logró superar por primera vez los 10.300 puntos al cierre de la sesión, mientras que e IBEX 35 subió ayer un 1,31 %, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos, superándolo hoy ampliamente intradía, al situarse en la apertura en 18.191 puntos.

En España, se ha conocido que el grupo Unicaja obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y distribuirá con cargo a esos resultados un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre.

El oro vuelve a subir el 6,39 %; con la onza en 4.948,69 dólares, y la plata aumenta el 12,37 %, hasta los 86,45 dólares, tras las fuertes caídas que registraron ambos metales el pasado viernes y ayer lunes, unas correcciones que según los analistas forman parte del comportamiento técnico habitual en los metales preciosos.

Según el gestor del fondo Jupiter Gold & Silver, de Jupiter AM, Ned Naylor-Leyland, los grandes flujos de inversión institucional, canalizados habitualmente a través de ETF de oro físico, siguen sin activarse y "las tensiones en el mercado físico de la plata podrían derivar en una dislocación aún mayor".

En cuanto al petróleo modera sus caídas respecto a ayer, cuando superaron el 4 % ante el sentimiento de desescalada de la tensión entre Estados Unidos e Irán. El Brent, de referencia en Europa, cede el 0,47 %, hasta los 66 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también cede el 0,34 %, y el barril cotiza a 61,94 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado este martes un 3,92 % y ha marcado un nuevo récord gracias a los avances en Wall Street de la víspera y al optimismo por la posibilidad de una clara victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones del 8 de febrero.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cerró con una subida del 1,29 %; el parqué de Shenzhen avanzó el 2,19 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, sube el 0,23 %.

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,05 %; el selectivo S&P 500 sumó un 0,54 %; y el tecnológico Nasdaq creció un 0,56 %.

Los futuros avanzan a esta hora subida del 0,08 %, del 0,36 % y del 0,68 %, respectivamente, para los tres índices, en un contexto en el que el magnate multimillonario Elon Musk ha anunciado que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,880 %; y la del español hasta el 3,244 %.

El bitcóin se estabiliza con una subida del 0,32 %; y se encuentra en 78.711,3 dólares. EFECOM

