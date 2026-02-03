Espana agencias

Las bolsas del Sudeste Asiático cierran en verde entre subidas generales en Asia-Pacífico

Guardar

Bangkok, 3 feb (EFECOM).- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron este martes en verde, con Indonesia, que ganó más de un 2,5 %, como líder de las subidas, en una jornada de ganancias generalizadas en los principales mercados de la región Asia-Pacífico.

El referencial del parqué de Yakarta, el JCI, se recuperó un 2,52 % o 199,7 unidades, hasta las 8.122,6, tras jornadas de pronunciadas pérdidas que alcanzaron el 10 % durante la sesión del pasado jueves.

En Manila, el selectivo PSEi ganó un 1,67 % o 104,88 puntos y se situó en 6.401,96 enteros.

El principal indicador de Bangkok, el SET, cerró un 1,11 % o 14,69 unidades al alza, hasta colocarse en las 1.336,11.

El STI, el índice de referencia de la Bolsa de Singapur, sumó un 1,06 % o 51,82 puntos y terminó en 4.944,09 enteros.

En Kuala Lumpur, el KLCI se apreció un 0,42 % o 7,38 unidades, hasta las 1.748,26.

El índice vietnamita VN subió un 0,38 % o 6,9 puntos, con lo que el parqué de Ho Chi Minh concluyó la jornada en 1.813,4 enteros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar a una persona por transfobia

Infobae

El Supremo rechaza que Teruel Existe se persone en el caso Koldo

Infobae

Detenido tras intentar agredir con un arma blanca a sanitarios en Ayamonte (Huelva)

Infobae

El PP elige a Pilar Rojo como presidenta de la Comisión de Exteriores del Senado en sustitución de Landaluce

El PP elige a Pilar

La banca endurece los préstamos al consumo y mantiene sin cambios vivienda y empresas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo no considera abuso

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

ECONOMÍA

El Gobierno trocea el decreto

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido