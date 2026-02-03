Las bolsas del Sudeste Asiático cierran en verde entre subidas generales en Asia-Pacífico

Bangkok, 3 feb (EFECOM).- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron este martes en verde, con Indonesia, que ganó más de un 2,5 %, como líder de las subidas, en una jornada de ganancias generalizadas en los principales mercados de la región Asia-Pacífico.

El referencial del parqué de Yakarta, el JCI, se recuperó un 2,52 % o 199,7 unidades, hasta las 8.122,6, tras jornadas de pronunciadas pérdidas que alcanzaron el 10 % durante la sesión del pasado jueves.

En Manila, el selectivo PSEi ganó un 1,67 % o 104,88 puntos y se situó en 6.401,96 enteros.

El principal indicador de Bangkok, el SET, cerró un 1,11 % o 14,69 unidades al alza, hasta colocarse en las 1.336,11.

El STI, el índice de referencia de la Bolsa de Singapur, sumó un 1,06 % o 51,82 puntos y terminó en 4.944,09 enteros.

En Kuala Lumpur, el KLCI se apreció un 0,42 % o 7,38 unidades, hasta las 1.748,26.

El índice vietnamita VN subió un 0,38 % o 6,9 puntos, con lo que el parqué de Ho Chi Minh concluyó la jornada en 1.813,4 enteros. EFECOM