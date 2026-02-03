Espana agencias

Las bolsas de la India se disparan tras la rebaja de arancelaria de Trump

Nueva Delhi, 3 feb (EFECOM).- Los principales mercados bursátiles de la India abrieron este martes con fuertes ganancias cercanas al 3 %, tras la reducción de los aranceles estadounidenses a los productos indios hasta el 18 %.

En la apertura, el índice Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE), que tiene en cuenta a las 30 empresas con mayor capitalización del mercado bursátil indio, ascendía a 83.718,22 unidades a las 10:02 hora local (4:32 GMT), tras un ascenso de 2.051,76 puntos, equivalentes al 2,51 %.

El Nifty, índice de referencia que agrupa los valores de 50 compañías indias de la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE), sumó 627,15 puntos a esa misma hora, hasta alcanzar las 25.715,55 unidades, lo que supone un crecimiento del 2,5 %.

El avance de estos dos índices tiene lugar después de que el primer ministro de la India, Narendra Modi, confirmase el lunes la reducción de los aranceles estadounidenses a los productos indios hasta el 18 %, aunque el mandatario evitó corroborar la afirmación del presidente Donald Trump sobre un supuesto compromiso de Nueva Delhi para detener de inmediato la compra de petróleo a Rusia.

El comunicado indio deja en el aire el destino de las sanciones secundarias, ya que hasta ahora, los productos de la India enfrentaban una doble carga, el "arancel recíproco" base del 25 % más una tasa punitiva adicional de otro 25 %, activada por Washington como represalia por la compra de crudo ruso.

Al confirmar solo la nueva tasa del 18 %, no queda claro si esto implica la desaparición automática del arancel de castigo, lo que supondría una reducción drástica de la barrera fiscal total desde el 50 %.

Modi tampoco hizo referencia a las declaraciones de Trump sobre un acuerdo para que la India deje de comprar petróleo ruso ni a un posible aumento de las importaciones energéticas desde Estados Unidos o Venezuela.

La India se ha convertido en uno de los mayores compradores de crudo ruso barato desde el inicio de la guerra en Ucrania, haciéndolo uno de sus mayores proveedores pese a las presiones de Occidente.

Sin embargo, el pasado viernes, Modi conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien pactó "profundizar la cooperación energética", un paso que encaja con el plan de Trump de redirigir la demanda india hacia el Caribe. EFECOM

