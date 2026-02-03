Espana agencias

La venta de frutas y hortalizas preparadas crecerá un 10 % en 2026, según el sector

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La comercialización de frutas y hortalizas lavadas y listas para comer o de cuarta gama crecerá un 10 % este año en España, el mismo porcentaje que en 2025, según las previsiones de la asociación Afhorfresh, que agrupa a las principales empresas hortofrutícolas que elaboran esta categoría de productos.

En un comunicado, Afhorfresh ha detallado que el pasado ejercicio se comercializaron en España 125 millones de kilos de frutas y hortalizas preparadas y que el crecimiento de esta categoría se debe a que "los consumidores apuestan por soluciones prácticas y saludables para su día a día".

Esta organización ha apuntado sus principales retos como el crecimiento constante de los costes de energía, transporte, envases, materias primas y mano de obra y la dificultad de trasladarlos al producto final".

"Para las industrias productoras de IV gama, esta situación implica la necesidad de asumir nuevos costes adicionales destinados a garantizar el suministro estable de ingredientes frescos y a reforzar la resiliencia de la cadena de valor, con el objetivo de evitar desabastecimientos", ha añadido.

Afhorfresh también ha lamentado "la creciente presión regulatoria" que soporta el sector, una preocupación que -ha asegurado- también comparten las industrias de cuarta gama de Francia, Italia y Portugal, por lo que todas ellas han acordado "dirigirse conjuntamente a la Comisión Europea para plantearle algunos de los problemas del sector".

La Asociación española de frutas y hortalizas lavadas y listas para su empleo (Afhorfresh), integrada en la federación hortofrutícola Fepex, representa el 95 % de la comercialización de esta categoría.

Esta compuesta por las compañías Florette (Navarra), Verdifresh (Comunidad Valenciana), Línea Verde (Navarra) y Huerta de Peralta (Navarra) y Primaflor (Murcia y Almería).EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Corberán, sobre el mercado: “Estoy satisfecho por tener más opciones”

Infobae

Piden penas que suman 18 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y coaccionar a su pareja en Oviedo

La acusación pública reclama una condena ejemplar para un hombre que, según el ministerio fiscal, sometió a su expareja a episodios reiterados de abuso físico, intimidación y humillaciones, hechos que la Justicia evalúa tras el juicio celebrado en Oviedo

Piden penas que suman 18

El World Tour se estrena en los UAE con Reusser, del Movistar, entre las favoritas

Infobae

Confirman 13 años de prisión por abusar durante años de una niña en Níjar (Almería) y mostrarle pornografía

El alto tribunal andaluz mantiene la sentencia contra un varón que agredió repetidamente a una menor en Níjar, desestima el recurso de apelación y ratifica la responsabilidad legal, además de la indemnización y las medidas de inhabilitación impuestas

Confirman 13 años de prisión

Fabio Quartararo opta por no continuar los 'test' de Sepang para estar en Buriram

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona