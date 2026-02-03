La venta de frutas y hortalizas preparadas crecerá un 10 % en 2026, según el sector

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La comercialización de frutas y hortalizas lavadas y listas para comer o de cuarta gama crecerá un 10 % este año en España, el mismo porcentaje que en 2025, según las previsiones de la asociación Afhorfresh, que agrupa a las principales empresas hortofrutícolas que elaboran esta categoría de productos.

En un comunicado, Afhorfresh ha detallado que el pasado ejercicio se comercializaron en España 125 millones de kilos de frutas y hortalizas preparadas y que el crecimiento de esta categoría se debe a que "los consumidores apuestan por soluciones prácticas y saludables para su día a día".

Esta organización ha apuntado sus principales retos como el crecimiento constante de los costes de energía, transporte, envases, materias primas y mano de obra y la dificultad de trasladarlos al producto final".

"Para las industrias productoras de IV gama, esta situación implica la necesidad de asumir nuevos costes adicionales destinados a garantizar el suministro estable de ingredientes frescos y a reforzar la resiliencia de la cadena de valor, con el objetivo de evitar desabastecimientos", ha añadido.

Afhorfresh también ha lamentado "la creciente presión regulatoria" que soporta el sector, una preocupación que -ha asegurado- también comparten las industrias de cuarta gama de Francia, Italia y Portugal, por lo que todas ellas han acordado "dirigirse conjuntamente a la Comisión Europea para plantearle algunos de los problemas del sector".

La Asociación española de frutas y hortalizas lavadas y listas para su empleo (Afhorfresh), integrada en la federación hortofrutícola Fepex, representa el 95 % de la comercialización de esta categoría.

Esta compuesta por las compañías Florette (Navarra), Verdifresh (Comunidad Valenciana), Línea Verde (Navarra) y Huerta de Peralta (Navarra) y Primaflor (Murcia y Almería).EFECOM