Espana agencias

La trama Púnica cargó a ayuntamientos actos del PP a los que iban Esperanza Aguirre y Rato

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- Un guardia civil encargado de la investigación del caso Púnica ha declarado en el juicio que ayuntamientos gobernados por el PP pagaron entre 2004 y 2013 actos del partido a los que fueron cargos como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y el exministro Rodrigo Rato, ocultándolo en sobrecostes de sus fiestas locales.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas municipales en dicho periodo de Waiter Music, cuyo dueño era el fallecido José Luis Huerta, amigo del primero.

Este martes ha seguido testificando uno de los agentes de la Guardia Civil encargado de las pesquisas que ha puesto varios ejemplos de la desviación de dinero público municipal para actos del PP y fiestas particulares de Granados y otros acusados.

Así ha destacado que Huerta introdujo en la facturación de las fiestas de mayo de 2011 de Móstoles los servicios de sonido que realizó para un desayuno informativo que se celebró un mes antes, al que acudieron los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, exconsejeros y otros cargos importantes del PP de Madrid.

El testigo ha comentado que Huerta ya sabía que se le iban a adjudicar las fiestas de mayo de Móstoles en virtud del amaño de la trama, que incluso recurría a falsificar y a inflar facturas para pagar sobrecostes y eventos del PP y otros privados de Granados y otros investigados.

Ha añadido que comprobaron que los ayuntamientos pagaron con dinero municipal fiestas del PP, como la celebrada el 8 de mayo de 2011 organizada en Móstoles y Alcorcón con un coste de 12.000 euros.

"Era una importante fiesta campera por la que se giró una factura al grupo municipal del PP mostoleño y otra al PP regional por la parte de Alcorcón, pero quedaron pendientes 4.000 euros que no se pagaron y se metieron en las fiestas de Móstoles de septiembre 2011, ya que Huerta sabía que también se le iban a adjudicar", ha relatado.

Ha manifestado que en Algete el Ayuntamiento pagó con cargo a los festejos locales un mitin del PP con un coste de 19.000 euros y "un acto que se le hizo a Rodrigo Rato para entregarle un premio que organizó el partido y se terminó pagando con dinero público".

El investigador de la Guardia Civil ha precisado que los pliegos de todas las adjudicaciones a Waiter Music los firmó David Erguido, "que era primer teniente de alcalde de Algete y asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid" Esperanza Aguirre.

Por otra parte, ha relatado que Granados propuso a Huerta organizar el concierto 'Night of the Proms', que se celebró el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid y que resultó un fracaso.

Ha explicado que para paliar las pérdidas Granados intermedió para que la Comunidad de Madrid firmara un contrato con Huerta por el que este recibió 225.000 euros por la organización de este evento, que no estaba en las previsiones del Gobierno regional.

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos: el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

También se sientan en el banquillo otros once acusados, entre ellos, además del citado David Erguido, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido