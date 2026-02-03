La trama Púnica cargó a ayuntamientos actos del PP a los que iban Esperanza Aguirre y Rato

Madrid, 3 feb (EFE).- Un guardia civil encargado de la investigación del caso Púnica ha declarado en el juicio que ayuntamientos gobernados por el PP pagaron entre 2004 y 2013 actos del partido a los que fueron cargos como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y el exministro Rodrigo Rato, ocultándolo en sobrecostes de sus fiestas locales.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas municipales en dicho periodo de Waiter Music, cuyo dueño era el fallecido José Luis Huerta, amigo del primero.

Este martes ha seguido testificando uno de los agentes de la Guardia Civil encargado de las pesquisas que ha puesto varios ejemplos de la desviación de dinero público municipal para actos del PP y fiestas particulares de Granados y otros acusados.

Así ha destacado que Huerta introdujo en la facturación de las fiestas de mayo de 2011 de Móstoles los servicios de sonido que realizó para un desayuno informativo que se celebró un mes antes, al que acudieron los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González, exconsejeros y otros cargos importantes del PP de Madrid.

El testigo ha comentado que Huerta ya sabía que se le iban a adjudicar las fiestas de mayo de Móstoles en virtud del amaño de la trama, que incluso recurría a falsificar y a inflar facturas para pagar sobrecostes y eventos del PP y otros privados de Granados y otros investigados.

Ha añadido que comprobaron que los ayuntamientos pagaron con dinero municipal fiestas del PP, como la celebrada el 8 de mayo de 2011 organizada en Móstoles y Alcorcón con un coste de 12.000 euros.

"Era una importante fiesta campera por la que se giró una factura al grupo municipal del PP mostoleño y otra al PP regional por la parte de Alcorcón, pero quedaron pendientes 4.000 euros que no se pagaron y se metieron en las fiestas de Móstoles de septiembre 2011, ya que Huerta sabía que también se le iban a adjudicar", ha relatado.

Ha manifestado que en Algete el Ayuntamiento pagó con cargo a los festejos locales un mitin del PP con un coste de 19.000 euros y "un acto que se le hizo a Rodrigo Rato para entregarle un premio que organizó el partido y se terminó pagando con dinero público".

El investigador de la Guardia Civil ha precisado que los pliegos de todas las adjudicaciones a Waiter Music los firmó David Erguido, "que era primer teniente de alcalde de Algete y asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid" Esperanza Aguirre.

Por otra parte, ha relatado que Granados propuso a Huerta organizar el concierto 'Night of the Proms', que se celebró el 31 de marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid y que resultó un fracaso.

Ha explicado que para paliar las pérdidas Granados intermedió para que la Comunidad de Madrid firmara un contrato con Huerta por el que este recibió 225.000 euros por la organización de este evento, que no estaba en las previsiones del Gobierno regional.

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos: el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

También se sientan en el banquillo otros once acusados, entre ellos, además del citado David Erguido, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso. EFE