La selección española domina la estadística a Croacia con 6 triunfos en 8 partidos

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- España y Croacia se enfrentarán este miércoles en el Arena Stožice de Liubliana para disputar un puesto en la final de la Eurocopa de Fútbol Sala, que se celebra en Lituania, Letonia y Eslovenia, en la primera de las dos semifinales de un torneo que empezó el 21 de enero y acabará el 7 de febrero.

Ambos conjuntos se han enfrentado en ocho ocasiones, con un claro dominio español: seis victorias para la Roja, un empate y una sola victoria croata, que tuvo lugar en su primer duelo en 1994.

En las fases finales de la Eurocopa, se han visto las caras en tres ocasiones. España se impuso en 1999 por 3-1 y en 2001 por 3-0, mientras que el último enfrentamiento, en 2014, terminó en empate 3-3.

La selección dirigida por Jesús Velasco llega a esta semifinal con el objetivo de mantener su tradición de éxito en la competición, que la ha ganado en siete ocasiones, y luchar por alcanzar una nueva final.

Croacia, por su parte, confía en la experiencia de su capitán Franco Jelovčić y en la solidez mostrada en fases previas para intentar dar la sorpresa y alcanzar un resultado histórico.

El partido se jugará a las 17:00 horas y se presenta como un duelo de estilos: España buscará imponer su control del balón y presión alta, mientras Croacia intentará aprovechar su físico y capacidad ofensiva. EFE

EFE

