La primera sesión de control de este año en el Senado abordará desde Adamuz a las balizas

Madrid, 3 feb (EFE).- La primera sesión de control al Gobierno de este año en el Senado servirá para abordar aspectos relacionados con la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, además de otros asuntos de actualidad, desde la ausencia de presupuestos generales del Estado a la implantación de las balizas V16.

El PP preguntará al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska quién dio la orden a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional desplegada en Córdoba de no acudir al accidente de tren en Adamuz cuando ya estaban de camino, y al de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por las medidas frente al aumento abusivo de los precios de los medios de transporte alternativos tras el siniestro.

En una interpelación, el PP preguntará al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, por las consecuencias de la ausencia de presupuestos generales del Estado en la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento de las infraestructuras y la financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

El pleno de mañana debatirá también sobre el papel de ex altos cargos en la política exterior de España, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, la caída de las exportaciones, la prohibición del acceso de los menores de 18 años a las corridas de toros o la sustitución de los tradicionales triángulos de señalización por las nuevas balizas V16.

Igualmente se abordarán la situación del aeropuerto de El Hierro, de la prisión provincial de El Acebuche (Almería) y de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia), entre otros asuntos.

En la jornada del miércoles, el pleno continuará con el debate de una Proposición de Ley de defensa y protección de los símbolos oficiales presentada por el PP, y este grupo defenderá asimismo sendas mociones sobre actuaciones urgentes para corregir el caos ferroviario y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y sobre la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno. EFE

