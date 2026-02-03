La Premier League supera los 450 millones en el mercado invernal

Londres, 3 feb (EFE).- Ha sido un mercado invernal tranquilo en la Premier League, pero eso no ha impedido que los clubes de la liga se hayan gastado 390 millones de libras (450 millones de euros), una cifra muy similar a la del año pasado y que consolida a la competición inglesa como la más potente del mundo.

Mientras los clubes ingleses han desembolsado 450 millones, la Serie A es la segunda liga del mundo en gasto, con cerca de 240 millones, el campeonato brasileño, la tercera, con 200, en tanto que España aparece en el octavo lugar, con apenas 75 millones. Incluso la MLS ha gastado más que los clubes españoles.

El nivel de gasto en Inglaterra ha sido muy similar al del año pasado y el dominador ha vuelto a ser el Manchester City, que compró a Antoine Semenyo por 72 millones y a Marc Guéhi por 23, además de repescar a un par de chicos jóvenes que tenían cedidos.

Como ya ocurrió hace un año, el City ha tenido que recurrir al mercado para solucionar lo que no puede en el campo. El conjunto de Pep Guardiola quiere llegar con garantías de luchar por la Premier y la Champions a la segunda parte de la temporada y, para eso, necesitaba un delantero y un defensa como el que cubrir a los lesionados Rúben Dias, Josko Gvardiol y John Stones. Para financiar parte de ese gasto vendieron a Oscar Bobb al Fulham por 31 millones.

Otro de los equipos que necesitaba el mercado para mejorar su contexto es el Crystal Palace, que se ha dejado 50 millones por Jorgen Strand Larsen y 40 por Brennan Johnson, además de la cesión de Evan Guessand. Los londinenses pretendían vender a Jean-Phillipe Mateta al Milan, con lo que recaudarían cerca de 40 millones, pero el delantero francés no pasó el reconocimiento médico.

En cuanto a los grandes, más allá del City, el gasto ha sido discreto. El Tottenham Hotspur apuntaló el centro del campo con Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid por 40 millones y el lateral con Souza (15 millones). El Chelsea ha llamado de vuelta a un par de futbolistas cedidos, como Mamadou Sarr y Anselmino, al que cedieron de vuelta al Estrasburgo, mientras que el Arsenal y el Manchester United no se han movido. El Liverpool ha cerrado al defensa francés Jeremy Jacquet por 70 millones, pero este no se incorporará al grupo hasta verano y continuará estos últimos meses en el Rennes.

El West Ham sí fue de los agitadores del mercado, con la necesidad de salir de los puestos de descenso, y ha reforzado el equipo con el argentino Taty Castellanos (29 millones), Pablo (23 millones), Adama Traoré (2 millones) y la cesión de Axel Disasi. Además, los 'Hammers' se deshicieron de Lucas Paquetá, vendido al Flamengo por 40 millones, con lo que pudieron financiar casi todo el gasto de esta ventana.

El total de ventas de la Premier League supera los 300 millones y el mayor vendedor ha sido el Bournemouth. Los 'Cherries' colocaron a Semenyo en el City por 72 millones y con ese dinero se trajeron a Rayan, del Vasco Da Gama, y a Alex Toth, del Ferencvaros. EFE