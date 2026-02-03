La inflación interanual se sitúa en Turquía en el 30,65 % en enero

Ankara, 3 feb (EFECOM).- La inflación mensual en Turquía fue del 4,84 % el pasado enero y la tasa interanual se ubicó en el 30,65 %, informó este martes el Instituto de Estadística de Turquía (TÜİK).

El organismo público de estadísticas recordó que en diciembre la inflación mensual fue del 0,89 % y que al cierre de 2025 la inflación anual se situó en el 30,89 %.

Según una encuesta de la agencia de noticias Anadolu, el mercado esperaba para enero una inflación del 4,21 % en términos mensuales y del 29,86 % en términos interanuales.

Este es el cuarto mes consecutivo de bajada de la inflación interanual, aunque el ritmo de bajada es muy lento.

Por su parte, el Grupo de Investigación de la Inflación, formado por académicos y economistas independientes, difundió también este martes sus cálculos para enero, habitualmente por encima de los datos oficiales, y estimó una inflación del 6,32 % mensual y del 53,42 % interanual.

Las mayores subidas se registraron en vivienda con un 45,36 % interanual, alimentos y bebidas no alcohólicas con un 31,69 % y transporte con un 29,39 %. EFECOM