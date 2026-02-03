La Guardia Civil intercepta una narcolancha en el Guadalquivir y detiene a dos personas

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 3 feb (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha cuatrimotora en el río Guadalquivir, a la altura del término municipal de Isla Mayor (Sevilla), y ha detenido a sus dos tripulantes tras una persecución por medios marítimos y aéreos, mientras que una segunda embarcación logró huir hacia mar abierto.

Según ha informado este martes el instituto armado, los hechos ocurrieron sobre las 20:00 horas de este lunes, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron dos narcolanchas ocupadas por varias personas que se habían refugiado del temporal en el río Guadalquivir.

Se activó entonces un dispositivo en el que participaron unidades terrestres, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo con base en Sevilla.

Al aproximarse el helicóptero a las embarcaciones, ambas emprendieron la huida a gran velocidad en dirección a la desembocadura del río, siendo perseguidas por los medios aéreos y acuáticos del instituto armado.

Sobre las 20:00 horas, una de las narcolanchas fue interceptada y sus dos ocupantes detenidos, mientras que la segunda logró escapar rumbo a alta mar.

La embarcación intervenida y los detenidos fueron trasladados al puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Los arrestados son dos varones de 35 y 25 años de edad, ambos con múltiples antecedentes policiales. EFE

