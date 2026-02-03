La final de la Minicopa se jugará en el Roig Arena

Valncia, 3 feb (EFE).- La final de la Minicopa, el torneo de categoría infantil que se celebra de manera paralela a la Copa del Rey Valencia 2026, se disputará en el Roig Arena, la instalación con capacidad para casi dieciséis mil aficionados que acogerá el torneo principal.

Así lo confirmó este martes la acb, que hizo públicos los horarios de un torneo que se disputará tanto en su fase inicial como en las eliminatorias posteriores hasta la final en la Fonteta, el cercano pabellón municipal con capacidad para ocho mil aficionados que fue la casa del Valencia Basket durante casi cuarenta años y hasta que este verano se trasladó al Arena.

El torneo arrancará el miércoles 18 de febrero, un día antes que la Copa, y lo hará con un encuentro entre el Valencia Basket, que disputa la Minicopa como anfitrión, y el Unicaja, ambos encuadrados en el grupo A junto al Real Madrid y al Occident Bàsquet Manresa.

A las 16 horas de ese mismo día abrirán el grupo B el Tirma Gran Canaria y el Cajasiete Fundación CB Canarias. En ese grupo están también el Barça, que juega como vigente campeón, y el Casademont Zaragoza.

Cada equipo se medirá a los otros tres de su grupo y, el sábado, acabada esa liguilla, el líder del grupo A se medirá en las semifinales al segundo del Grupo B y al revés. También habrá otros cruces ese día por el quinto y el sexto puesto y por el séptimo y el octavo.

La final se jugará el domingo 22 a las 13 horas en el Roig Arena, un pabellón en el que a las 19 horas tendrá lugar la final del torneo. EFE