Espana agencias

La final de la Minicopa se jugará en el Roig Arena

Guardar

Valncia, 3 feb (EFE).- La final de la Minicopa, el torneo de categoría infantil que se celebra de manera paralela a la Copa del Rey Valencia 2026, se disputará en el Roig Arena, la instalación con capacidad para casi dieciséis mil aficionados que acogerá el torneo principal.

Así lo confirmó este martes la acb, que hizo públicos los horarios de un torneo que se disputará tanto en su fase inicial como en las eliminatorias posteriores hasta la final en la Fonteta, el cercano pabellón municipal con capacidad para ocho mil aficionados que fue la casa del Valencia Basket durante casi cuarenta años y hasta que este verano se trasladó al Arena.

El torneo arrancará el miércoles 18 de febrero, un día antes que la Copa, y lo hará con un encuentro entre el Valencia Basket, que disputa la Minicopa como anfitrión, y el Unicaja, ambos encuadrados en el grupo A junto al Real Madrid y al Occident Bàsquet Manresa.

A las 16 horas de ese mismo día abrirán el grupo B el Tirma Gran Canaria y el Cajasiete Fundación CB Canarias. En ese grupo están también el Barça, que juega como vigente campeón, y el Casademont Zaragoza.

Cada equipo se medirá a los otros tres de su grupo y, el sábado, acabada esa liguilla, el líder del grupo A se medirá en las semifinales al segundo del Grupo B y al revés. También habrá otros cruces ese día por el quinto y el sexto puesto y por el séptimo y el octavo.

La final se jugará el domingo 22 a las 13 horas en el Roig Arena, un pabellón en el que a las 19 horas tendrá lugar la final del torneo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Spar Girona, a asaltar la pista del Galatsaray y el liderato

Infobae

Matías Vecino: "Cuando surgió la posibilidad de venir al Celta, no lo dudé"

Infobae

Gobierno aprueba nueva prórroga de desahucios que exime a arrendadores de una única casa

Infobae

UGT anuncia un acuerdo para la firma de un nuevo convenio de conservas pesqueras

Infobae

La Bolsa española sube un 0,31 % a mediodía y se aleja de máximos de 18.271,2 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Palma prohíbe crear nuevas plazas

Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

La subida del SMI entra en la recta final: Trabajo prevé aprobarla en febrero y aplicarla con efectos retroactivos

Comprar un vehículo eléctrico será un 15% más barato en 2026: las ayudas aprobadas por el Gobierno para relanzar el sector

Mano dura contra los caseros: Cataluña empieza a multar a los que incumplen la ley de vivienda con 120.000 euros

El Tribunal Supremo sentencia que recibir una subvención para vivienda permite cobrar el ingreso mínimo vital

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste