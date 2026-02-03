La delantera Érika González se rompe el ligamento cruzado anterior y menisco

Buñol (Valencia).- La delantera del Levante Érika González sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha, según anunció el club este martes después de que la jugadora se haya sometido a diversas pruebas médicas, por lo que se despide de la temporada.

La asturiana cayó lesionada en los minutos finales del partido contra el Madrid CFF en el que marcó en el minuto 85 el gol de la victoria para remontar el partido y sumar el segundo triunfo de la temporada de las levantinistas, que se acercan a un punto de la permanencia.

Tan solo dos minutos después de firmar el gol de la remontada, la segunda capitana del equipo se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Buñol en camilla.

“Desde ese momento, se encuentra bajo la supervisión de los servicios médicos del Levante UD. Desde el club le deseamos a Érika toda la fuerza en este momento difícil y le deseamos un buen proceso de recuperación. Mucho ánimo, Érika”, finalizó el comunicado ante la grave lesión de su jugadora. EFE

