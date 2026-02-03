La CNMV recuerda a proveedores cripto que ya están regulados y que el foco es el inversor

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín, ha recordado este martes a los nuevos proveedores de criptoactivos que, tras recibir autorización para operar, han pasado "a un mundo regulado" y que el foco debe estar en el inversor.

"La CNMV apuesta por la innovación, pero el foco es proteger al inversor", ha advertido Marín durante la clausura de la jornada "Un año de aplicación de MiCA", en la que ha explicado que actualmente, la Comisión está analizando unas treinta solicitudes para operar en el mundo de los criptoactivos.

Marín ha puesto en valor el fuerte esfuerzo del regulador en transponer MiCA, este "novedoso reglamento" de criptoactivos en Europa, en el que además de tener que entender los nuevos negocios, se ha llevado a cabo en coordinación con las autoridades del Viejo Continente.

En este sentido, ha explicado que durante este año, la CNMV ha estado muy focalizada en estudiar y analizar las solicitudes presentadas para operar en el mundo de los criptoactivos, y que ahora, el foco estarán en la supervisión.

Por último, Marín ha destacado la importancia que están adoptando las "stablecoin" o monedas estables, la mayoría vinculadas al dólar, y ha puesto en valor la necesidades de identificar proyectos que permitan una europea.

En este sentido, el director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV, Víctor Rodríguez, quien también ha hecho referencia a las "stablecoins", ha explicado que el mercado de estas monedas está muy concentrado, y que casi todas están vinculadas al dólar, un hecho que en su opinión, es relevante, ya que no existe ninguna que esté vinculada al euro, y por lo tanto, no están "bajo el paraguas de MiCA".

Al respecto, ha nombrado el proyecto que llevan a cabo varios bancos europeos, entre ellos, CaixaBank, que han presentado Qivalis, la empresa que lanzará una "stablecoin" europea durante este año.

Sobre este proyecto, la directora de Canal Digital e Innovación en Caixabank, Eva Fernández, ha explicado que nació por necesidad estratégica europea, ya que en la actualidad el 99 % de las "stablecoins" están vinculadas al dólar y han sido emitidas por entidades americanas.

Por ello, "es obvio e imperativo tener una "stablecoin" vinculada al euro", ha dicho Fernández, para quien además, el sector financiero deben capturar las oportunidades que ofrece este activo, ya que aunque la gran mayoría de movimientos que hacen referencia al mundo de los criptoactivos, poco tiene de pagos en el mundo real, este aspecto si hay tenido un crecimiento relevante. EFE