La CEOE advierte de los "síntomas de fragilidad" del mercado laboral

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La patronal CEOE ha advertido este martes de "síntomas de fragilidad" en el mercado laboral, especialmente en las empresas de menor tamaño.

"El arranque de 2026 deja un mercado laboral marcado por un retroceso en la afiliación y un repunte del desempleo (...) efectos coherentes con la estacionalidad post‑navideña, pero también con un contexto incierto que sigue condicionando las decisiones empresariales", señalan en un comunicado para valorar los datos de enero.

"A pesar de la notable fortaleza mostrada por el mercado laboral en los últimos años, se observan síntomas de fragilidad, especialmente en las empresas de menor tamaño", añaden.

Por su parte, Cepyme ha advertido de las dificultades de las pymes para mantener la actividad y crear empleo, "en un contexto marcado por la incertidumbre, el incremento de costes, especialmente laborales, y las crecientes cargas burocráticas".

"los datos de enero constatan un mercado de trabajo con necesidades de contratación vinculadas a fenómenos estacionales y ponen de relieve la necesidad de cambios estructurales que nos hagan menos dependientes de sectores como el comercio y motiven la creación de empleo en sectores de alto valor añadido", han reflexionado desde Asempleo.

El mercado laboral ha empezado el año con una caída de 270.782 afiliados, el mayor descenso en un enero desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas, hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones. EFECOM