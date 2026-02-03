Espana agencias

La Bolsa española sube el 0,75 % y alcanza máximos por encima de los 18.250 puntos

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La Bolsa española sube el 0,75 % tras la apertura de este martes y marca nuevos máximos intradía por encima de los 18.250 puntos, en una jornada en la que el oro y la plata rebotan después de los desplomes sufridos en las dos últimas sesiones tras conocerse la elección de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, avanza ese 0,75 %, hasta los 18.250,7 puntos. Las ganancias del año se elevan al 5,47 %.

Dentro del IBEX 35, Fluidra destaca al subir el 1,94 %, seguida de BBVA, el 1,69 %, y Santander, el 1,65 %.

Unicaja, que ha anunciado un beneficio de 632 millones de euros, un 10,3 % más, y un dividendo de 443 millones, avanza el 1,01 %.

Inditex también suma el 0,11 %; e Iberdrola, el 0,05 %, mientras que Telefónica se deja el 0,03 %.

Repsol, por su parte, es el valor que más cae, el 0,79 %.

La Bolsa española ya acabó ayer con una subida del 1,31 % y con un nuevo récord de cierre, por encima de los 18.100 puntos (18.115,2 puntos), a pesar del nerviosismo que se desató en el mercado tras el desplome que sufrían los metales por segunda sesión consecutiva.

Wall Street también cerró en verde, pese a las caídas de algunas tecnológicas.

El impulso de Wall Street se ha trasladado a Asia, donde el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado el 3,92 % y ha marcado un nuevo récord gracias, también, a la posibilidad de una clara victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones del 8 de febrero.

La Bolsa de Shanghái sube más del 1 %, mientras que el Hang Seng de Kong Hong cotiza casi plano.

En una jornada en la que se conocerán resultados relevantes en Estados Unidos, el mercado también estará pendiente de la publicación esta tarde en EE.UU. de la encuesta JOLTS de diciembre, que cuantifica el número de empleos ofertados en el país.

Con el euro 1,181 dólares, las principales plazas europeas han abierto en positivo: Fráncfort suma el 0,78 %; Milán, el 0,72 %; París, el 0,42 %; y Londres, el 0,11 %.

A esta hora, el oro sube el 5,55 % (4.916,72 dólares), y la plata, el 9,03 % (86,49 dólares), mientras que el Brent, el crudo de referencia de Europa, cede el 0,47 %, hasta los 65,99 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a diez años alcanza el 3,241 %. EFE

(foto)(vídeo)

