La Bolsa española sube el 0,46 % y roza los 18.200 puntos, mientras oro y plata rebotan

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este martes con una alza del 0,46 %, y ha rozado los 18.200 puntos, en una jornada en la que el oro y la plata rebotan después de los desplomes sufridos en las dos últimas sesiones tras conocerse la elección de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

En los primeros compases del día, el IBEX 35, el principal selectivo español, avanza ese 0,46 %, hasta los 18.199,3 puntos. Las ganancias del año se elevan al 5,11 %.

A esta hora, el oro sube el 5,55 % (4.916,72 dólares), y la plata, el 9,03 % (86,49 dólares), mientras que el Brent, el crudo de referencia de Europa, cede el 0,47 %, hasta los 65,99 dólares. EFE

