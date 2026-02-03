Espana agencias

Justin Cobbs: "Es un gran honor estar aquí, con todo lo que este club ha conseguido"

Guardar

Málaga, 3 feb (EFE).- El base estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs afirmó este martes en la presentación como jugador del Unicaja que "es un gran honor estar aquí, con todo lo que este club ha conseguido".

"Estoy dispuesto a ser el mejor profesional y a ayudar al equipo en todo lo que necesite", dijo el jugador, muy amigo del base cajista Kendrick Perry, con el que coincidió en el Buducnost montenegrino, y del técnico Ibon Navarro, desde que era entrenador del Baskonia e hizo la pretemporada con el equipo vitoriano.

Cobbs, de 34 años, 1.91 metros de estatura y que llega procedente del Mersin turco, también conoce al alero bosnio Nihah Djedovic de su etapa en el Bayern de Munich, aunque para él la ACB "es la liga más fuerte de Europa". "Es una gran competición, un gran baloncesto con muchos experimentados jugadores, muy físicos", añadió.

El jugador cajista se ha enfrentado muchas veces al Unicaja en el Palacio Martín Carpena con el Mersin, Buducnost o Cedevita, y ahora lo hará junto a Kendrick Perry.

"Lo importante es venir a un club con esta tradición e historia. Es una parte del pastel que esté Perry, es como mi hermano, será un gustazo. Él viene y se queda a dormir en mi casa y yo en la suya. Hablamos cada día y ahora vamos a jugar juntos", destacó.

Sobre el juego del Unicaja, el base del equipo malagueño subrayó que "ha hecho algo grandísimo e Ibon Navarro es muy detallista", y añadió que en Málaga "es de lo mejores sitios para estar" y que esta "muy contento de poder formar parte de esto y empezar a jugar".

"Vengo a ayudar en todo lo que necesite. Tengo doce años de experiencia, puedo ser un base y ser un líder. Todo lo que el equipo necesite lo daré como el máximo esfuerzo, dirigir, esforzarme, intentar defender. Este equipo lleva mucho tiempo junto y mi objetivo es encajar lo más rápido posible", aseguró.

Justin Cobbs podrá debutar este martes en el partido de la tercera jornada de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) ante el Chalon francés en el Martín Carpena. EFE

jrl/agr/jpd

