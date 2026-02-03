Junts celebra haber "forzado" el decreto de pensiones y no aclara su voto a los desahucios

Madrid, 3 feb (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

Sobre el segundo decreto aprobado este martes por el Ejecutivo, que incluye la prórroga de la moratoria de los desahucios de familias vulnerables junto a las ayudas por la dana y los incendios y otras medidas del escudo social, la catalana ha aseverado que su partido tiene que leer "letra pequeña" del texto, pero ha avanzado que no permitirán que se "alargue esta situación injusta" de que el "coste" del escudo social "lo siga asumiendo el pequeño propietario y los vecinos".

Un coste, a su juicio, que debe asumir el Estado: "Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para aquellas personas que realmente lo necesitan".

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts derogaron en el pleno del Congreso el real decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2026, aunque sí dieron su apoyo al de las bonificaciones al transporte público, que se convalidó con la abstención del PP, el apoyo de Junts y con solo Vox en contra.

El PP y Junts ya habían advertido que no apoyarían el decreto de las pensiones, porque contenía otras medidas económicas con las que no están de acuerdo, fundamentalmente la moratoria de los desahucios, algo que ven, al igual que Vox, como una protección a la "okupación".

De hecho, tanto el PP como Junts se habían mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones, si el Ejecutivo la presentaba en una norma que no incluyera otras medidas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al ser preguntada por las negociaciones con los de Puigdemont, ha apuntado que los contactos con la formación independentista están, como ellos han dicho, "congelados", pero ha subrayado que la intención del Gobierno sigue siendo la de dialogar con todas las fuerzas políticas.

Por su parte, fuentes del Gobierno han señalado, en esta misma línea, que el decreto salido este martes del Consejo de Ministros no es resultado de una negociación directa con Junts, pero creen que la propuesta puede convencerles. EFE