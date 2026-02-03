Espana agencias

Junts celebra haber "forzado" el decreto de pensiones y no aclara su voto a los desahucios

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

Sobre el segundo decreto aprobado este martes por el Ejecutivo, que incluye la prórroga de la moratoria de los desahucios de familias vulnerables junto a las ayudas por la dana y los incendios y otras medidas del escudo social, la catalana ha aseverado que su partido tiene que leer "letra pequeña" del texto, pero ha avanzado que no permitirán que se "alargue esta situación injusta" de que el "coste" del escudo social "lo siga asumiendo el pequeño propietario y los vecinos".

Un coste, a su juicio, que debe asumir el Estado: "Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para aquellas personas que realmente lo necesitan".

La mayoría que suman el PP, Vox y Junts derogaron en el pleno del Congreso el real decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2026, aunque sí dieron su apoyo al de las bonificaciones al transporte público, que se convalidó con la abstención del PP, el apoyo de Junts y con solo Vox en contra.

El PP y Junts ya habían advertido que no apoyarían el decreto de las pensiones, porque contenía otras medidas económicas con las que no están de acuerdo, fundamentalmente la moratoria de los desahucios, algo que ven, al igual que Vox, como una protección a la "okupación".

De hecho, tanto el PP como Junts se habían mostrado dispuestos a aprobar la subida de pensiones, si el Ejecutivo la presentaba en una norma que no incluyera otras medidas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al ser preguntada por las negociaciones con los de Puigdemont, ha apuntado que los contactos con la formación independentista están, como ellos han dicho, "congelados", pero ha subrayado que la intención del Gobierno sigue siendo la de dialogar con todas las fuerzas políticas.

Por su parte, fuentes del Gobierno han señalado, en esta misma línea, que el decreto salido este martes del Consejo de Ministros no es resultado de una negociación directa con Junts, pero creen que la propuesta puede convencerles. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Corberán, sobre el mercado: “Estoy satisfecho por tener más opciones”

Infobae

Piden penas que suman 18 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y coaccionar a su pareja en Oviedo

La acusación pública reclama una condena ejemplar para un hombre que, según el ministerio fiscal, sometió a su expareja a episodios reiterados de abuso físico, intimidación y humillaciones, hechos que la Justicia evalúa tras el juicio celebrado en Oviedo

Piden penas que suman 18

El World Tour se estrena en los UAE con Reusser, del Movistar, entre las favoritas

Infobae

Confirman 13 años de prisión por abusar durante años de una niña en Níjar (Almería) y mostrarle pornografía

El alto tribunal andaluz mantiene la sentencia contra un varón que agredió repetidamente a una menor en Níjar, desestima el recurso de apelación y ratifica la responsabilidad legal, además de la indemnización y las medidas de inhabilitación impuestas

Confirman 13 años de prisión

Fabio Quartararo opta por no continuar los 'test' de Sepang para estar en Buriram

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona