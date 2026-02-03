Junts celebra haber "forzado" el decreto de pensiones pero no aclara su voto en desahucios

Madrid, 3 feb (EFECOM).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que aún tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que lleven seis años "para encontrar una solución" y no haber "hecho los deberes". EFECOM