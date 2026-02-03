Juez recuerda que no hay acusación de odio en la muerte del joven vallisoletano en Burgos

Burgos, 3 feb (EFE).- El juez que preside el juicio por el homicidio del joven vallisoletano Sergio Delgado, que falleció en Burgos de un puñetazo en febrero de 2024, ha recordado que no hay acusación por un delito de odio, derivado de una rivalidad entre provincias, mientras que agentes de Policía Nacional han apuntado la pregunta del acusado a la víctima sobre si era de Pucela como desencadenante de la agresión.

Durante la declaración del policía nacional instructor del caso, y a preguntas de la Fiscalía y la acusación sobre la pertenencia del acusado a grupos ultras del Burgos CF y la motivación de la agresión, el juez ha insistido en que "mezclar si es hincha con los hechos puede llevar a confundir al jurado".

El agente ha explicado que durante la detención del acusado encontraron entre sus ropas pegatinas de una peña futbolista, con membretes ultras y símbolos antifascistas, algo que el juez ve "irrelevante" hasta que el propio acusado dé explicaciones durante su declaración prevista para el viernes.

"No significa que haya sido el motivo que haya desencadenado el puñetazo", ha insistido, y los agentes han explicado que constan antecedentes por hechos violentos ni detenciones, aunque el acusado sí ha sido identificado en alguna ocasión en intervenciones con grupos ultras.

El acusado llegó a la Comisaría en la tarde del 24 de febrero -la agresión se produjo de madrugada- como un testigo más, pero negó que se encontrase en el lugar de los hechos cuando se produjo la agresión, y dijo que ya se había ido a casa, en una declaración "un poco contradictoria", ha indicado el agente.

Se mostró colaborador, ofreció la ropa que había llevado la noche anterior para cotejarla con las imágenes de los vídeos, y les dijo a los agentes que fueran con su madre -que le había acompañado a Comisaría- a casa de su abuelo a recoger las prendas.

Cuando los agentes volvieron con la ropa, uno de sus amigos ya le había señalado como autor del puñetazo, y tras cotejar la ropa con las imágenes, lo detuvieron por un delito de homicidio, han indicado. EFE