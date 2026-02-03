Iryo anuncia un plan alternativo para la línea Madrid-Barcelona desde el jueves al sábado

Madrid, 3 feb (EFECOM).- Iryo ha anunciado un plan de transporte alternativo en la línea Madrid-Barcelona, con parada en Zaragoza, como consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y que pasará, entre otras medidas, por la supresión de dos servicios.

Este plan, que estará en vigor desde el 5 de febrero hasta el 7, se anuncia un día después de Adif pidiera a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Iryo ha anunciado en un comunicado que concretamente, durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37 desde Madrid y a las 8:45 desde Barcelona.

Los afectados por estos cambios están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete, según ha añadido el comunicado.

El plan alternativo contempla además un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa.

Este escenario, que se desarrolla en colaboración con Adif, será objeto de actualización en función de la evolución de los trabajos, según la compañía, que ha señalado que anunciará cualquier modificación en caso de producirse.

Fuentes del Ministerio de Transportes informaron ayer que esta decisión del gestor ferroviario persigue disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Iryo ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación.

La empresa de capital mayoritariamente italiano suspendió provisionalmente cuatro trenes, dos por la mañana y otros dos por la tarde, de modo que el último servicio llega a Barcelona a las 22:21 horas. EFECOM