Intel colaborará con una subsidiaria de SoftBank para desarrollar chips de memoria para IA

Tokio, 3 feb (EFECOM).- El gigante estadounidense de los chips Intel colaborará con la japonesa SAIMEMORY, subsidiaria del grupo de inversiones SoftBank, para desarrollar una "tecnología de memoria de nueva generación", han anunciado este martes ambas compañías en un momento de escasez de semiconductores por la fuerte demanda de los productos de inteligencia artificial (IA).

"Mediante el uso de la tecnología de memoria de próxima generación ZAM, SAIMEMORY e Intel trabajarán juntos para permitir el procesamiento de datos de alta capacidad y gran ancho de banda, un rendimiento de procesamiento mejorado y un menor consumo de energía en centros de datos y otros entornos que requieren el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA a gran escala", ha detallado SoftBank en un comunicado.

ZAM es el nombre dado por las compañías a su Memoria de Ángulo Z, basada en un programa de investigación del Departamento de Energía estadounidense para explorar nuevos tipos de arquitectura de chips, con un énfasis en la eficiencia energética y en pleno debate sobre los abultados requisitos energéticos del sector de la IA.

Las empresas esperan presentar sus primeros prototipos entre 2027 y 2028, y comercializarlos a partir de 2029.

"Al colaborar con Intel y otros socios tecnológicos e instituciones de investigación en Japón y en el extranjero, SoftBank contribuirá a la creación de tecnologías de semiconductores avanzadas y de desarrollo local, y al fortalecimiento de la competitividad global de Japón", ha destacado la firma japonesa en la nota.

El anuncio llega en un momento de escasez global de semiconductores por una demanda de memoria sin precedentes relacionada con la creciente popularidad de los productos de IA generativa, como los 'chatbots' ChatGPT o Gemini, o programas de generación de imágenes como Midjourney, entre otros. EFECOM