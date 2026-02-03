Gobierno aprueba nueva prórroga de desahucios que exime a arrendadores de una única casa

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts. EFE
