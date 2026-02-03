Espana agencias

Fundación Canal repasa la historia del graffiti con obras de Bansky, Blek le Rat y Suso33

Guardar

Madrid, 3 feb (EFE).- La Fundación Canal ha reunido obras y reproducciones de los principales grafiteros del mundo, como Keith Harring, Blek le Rat, Basquiat o el español Suso33, para su exposición ‘Arte Urbano. De los orígenes a Bansky” que narra la historia de las pintadas callejeras y su llegada a los museos y galerías de arte.

Se trata de un recorrido desde las primeras pintadas en el Bronx de Nueva York de los años 60 y 70 del siglo pasado, la explosión de los años 80, la llegada a Europa y su reconocimiento como arte, hasta nuestros días y su internacionalización por internet.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo, también plantea una sección final en la que se analiza la eterna pregunta de si ¿es arte o es vandalismo?.

La práctica de pintar en lugares y soportes públicos nace el el barrio marginal del Bronx, en Nueva York, cuando jóvenes africanos y puertorriqueños comienzan a dejar su firma en lugares públicos como paredes, vagones de metro o farolas por toda la ciudad.

Conscientes de que su actividad es ilegal, firman con pseudónimo y su afán es pintarlo por toda la ciudad a modo de protesta, como hace TAKI 18lek le Rat3, un mensajero que inunda las calles de Nueva York a finales de los 60 y que pronto tendrá multitud de seguidores.

Son los “tags” de decenas de jóvenes que empiezan a sofisticar el diseño de sus firmas con “letras burbuja”, letras cuadradas y angulosas o con delineados en colores brillantes y compiten entre ellos para que su firma luzca en los lugares más inverosímiles.

A principios de los 80, y en plena lucha de las autoridades por borrar esas pintadas multicolores y explosivas, surgieron algunas galerías de arte que reconocieron el valor de esta obras y conectaron con grafiteros como Seen, Crash o Jean-Miquel Basquiat y Keith Harring, y expusieron su obra, lanzándolos a la fama.

La práctica llegó también a Europa donde grafiteros más figurativos y con una clara temática de protesta y reivindicación explotaron en París y Berlín, seguidos rápidamente por artistas callejeros en Italia y España.

En la presentación de la muestra, uno de los grafiteros españoles más conocidos, Suso33, ha explicado que en España fueron “pioneros en pasar del graffiti de letras a iconos y figuras” que no sólo pintaban en paredes, sino que aprovechaban la propia arquitectura como los esquinazos o los vacíos de las ventanas para darle un nueva dimensión a sus obras.

Ya en los años 2000, las técnicas, soportes y enfoques se diversifican, y gracias a internet y las redes sociales, se popularizan mundialmente de modo que las obras ya no existen solo en el lugar en que se realizan, sino que se reproducen, comparten y reinterpretan por todo el planeta. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido