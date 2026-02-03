Feijóo recuerda a Sánchez que la propuesta de prohibir redes a menores de 16 la hizo el PP

Teruel, 3 feb (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la propuesta de limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años ya la hizo el Partido Popular cuando presentó sus enmiendas a la ley de protección de menor en entornos digitales.

Sánchez ha anunciado este martes en Dubai que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, que deberán implementar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

En Teruel, en un acto de la campaña de Aragón para las elecciones del próximo domingo, Feijóo ha recordado que, en una de esas enmiendas, el PP planteó prohibir el acceso a redes a menores de 14 años y permitirlo entre los 14 y 16 solo con autorización paterna.

"El presidente del Gobierno por lo menos debería pagarnos el copyright de esa propuesta", ha zanjado Feijóo, quien ha ironizado sobre el hecho de que Sánchez haya ido a presentar la propuesta a Dubai, cuando el PP la planteó "a pocos metros de La Moncloa el año pasado". EFE

