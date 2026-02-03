Fallece el empresario Iñaki López Gandasegui, fundador y copresidente de Aernnova

Vitoria, 3 feb (EFECOM).- El empresario vasco Iñaki López Gandasegui, fundador de Aernnova Aerospace y copresidente de la firma, ha fallecido esta noche, han informado a Efe fuentes próximas al empresario.
Nacido en 1952 en Bermeo (Bizkaia) e ingeniero industrial, López Gandasegui fundó Aernnova Aerospace, empresa global de aeroestructuras, de la que fue presidente ejecutivo muchos años, hasta el 2025, cuando pasó a ser copresidente.
Con anterioridad, Gandásegui ocupó los cargos de consejero delegado de Gamesa Corporación Tecnológica y de director de la división de nuevas tecnologías de Corporación IBV, entre otros. EFECOM
