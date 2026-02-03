Fabio Quartararo opta por no continuar los 'test' de Sepang para estar en Buriram

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), que sufrió dos caídas durante la primera jornada de los Test de Sepang de MotoGP, ha optado por no continuar con los mismos para estar al ciento por ciento en la siguiente cita de entrenamientos, en el circuito tailandés de Buriram.

Quartararo, que se fue por los suelos una primera vez en la curva ocho del trazado malasio y, por segunda vez, durante la segunda sesión vespertina en la curva cinco, explicó: "me rompí un dedo en la caída de esta mañana, por lo que pasado mañana me harán una revisión en Barcelona".

"Ya probamos lo necesario durante el 'Shakedown' de la semana pasada y aunque dos días más de entrenamiento habrían sido útiles para la electrónica y los mapas de gestión, hemos hecho suficiente, así que hemos preferido no participar en el resto de la prueba junto con Yamaha, para centrarnos en la recuperación y estar al ciento por ciento en los entrenamientos de Buriram", comenta Fabio Quartararo en la nota de prensa del equipo.

Quartararo no empezó los test como estaba previsto al caer en la curva 8 de la vuelta 9 de la sesión matinal, por lo que tuvo que acudir a la Clínica Móvil para pasar reconocimiento médico; regresó por la tarde, pero sufrió una segunda caída, que interrumpió brevemente su programa.

A pesar de los contratiempos, el francés se recuperó bien, marcando una mejor vuelta de 1:57.869 para terminar octavo en la sesión de la tarde y noveno en la general, a 0.851 milésimas del líder.

Tras una reunión con los responsables de Yamaha, Quartararo ha decidido no participar en el resto de los 'test' de Sepang y volará a Barcelona para realizar una evaluación médica más exhaustiva, para estar en condiciones de afrontar los 'test' oficiales del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se desarrollarán el 21 y 22 de febrero en Buriram.

Su compañero de equipo, el español Alex Rins, que concluyó decimocuarto el primer día, destacó: "hemos terminado de probar los componentes más importantes que Yamaha nos trajo y decidimos centrarnos en los basculantes, probando tres tipos diferentes; durante los próximos dos días nos centraremos en la configuración básica de la moto". EFE